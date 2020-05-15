美眾議院順利通過《新疆人權法案》 將施壓制裁中國官員

圖片為新疆一處再教育中心，門口有警力戒備（圖/ 美聯社） 圖片為新疆一處再教育中心，門口有警力戒備（圖/ 美聯社）

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢肺炎肆虐全球，在美中交惡之際，美國參議院今無異議通過《維吾爾人權政策法案》（又稱《新疆人權法案》），未來將針對侵犯新疆維吾爾族人權的中國官員實施制裁。該法案將送往眾議院審視後，送交給總統川普簽字生效。

《自由亞洲電台》報導，中國強力打壓新疆當地少數民族，「再教育營」關押高達200萬維吾爾人，對外聲稱提供「職業訓練」。

中國當局更將父母被帶走的穆斯林孩童送進「兒童版」的再教育營。《BBC》認為是有系統地分化少數族裔的政府與下一代，意在創造一個與其文化根源完全切斷的新世代，從宗教信仰到語言一概抹去，簡直是一種「文化大滅絕」。

美國眾議院2019年12月3日以壓倒性表決結果通過《維吾爾人權政策法案》，內容要求美國收緊向中國出口的科技產品，包括可用於侵犯個人隱私及行動自由等打壓個人隱私的技術，例如人臉及聲音辨識等。

但是該條文在昨日參議院的版本中遭到刪除。

報導指出，《維吾爾人權政策法案》之後將回到參議院進行表決及審視，待兩院協商達成共識後，再送交給美國總統川普簽署立法。

川普需在法案生效後的120天內，提交一份列有侵犯中國維吾爾族人權的中國官員姓名，以及將針對這些人採取的制裁措施，例如凍結資產、限制簽證等。

值得矚目的是，法案中直指新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國及前政法委書記朱海侖嚴重違反新疆人權，要求華府直接進行制裁。

但此條文遭到中國嚴正抗議，表示美國若制裁陳全國，將祭出「對等」手段報復。

截至5月15日止，武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎，COVID-19）造成全球將近450萬人確診，30萬人死亡。

延伸閱讀：機密文件再增加 再教育營運作方式曝光

《紐時》揭403頁中共內部文件 證實拘禁殘害穆斯林