設計人必看！台灣實驗藝文空間「森³」新展　純粹日本文化進駐台北巷弄

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台北實驗藝文空間「森³ sunsun museum」，近期推出特別企劃「森³⁶⁵ ᴺᴵᴾᴾᴼᴺ」集結日本文化，邀請了知日的各種靈魂進駐，結合日本知名插畫家、海拔咖啡、麵包職人、民藝選物、音樂編輯、山屋書店、清酒本屋、主題攝影展，還有各式關於那火紅圓形的開展聯想，期間限定只到六月底。

①千錘百鍊後隱於自然形態的京都之美



展覽現場(圖/森³)

多次受邀至日本參展的知名攝影師汪德範，在潔白純淨的空間中，帶來千年古都的吉光片羽。造訪京都至今年已二十餘次，總愛在京都的一個小角落，靜靜的感受著那千錘百鍊後隱於自然形態的美。那可以是法然院裡陰翳禮讚作者谷崎潤一郎的墓碑，亦可以是大原大雪紛飛的三千院，或是嵐山天龍寺池塘裡因寒冬枯成絕美姿態的荷葉，每個畫面都提醒著我們人生百態世事無常，只有珍惜與感受當下才是最真實的。

②日本知名插畫家「Noritake」Pop-up Store



展覽現場(圖/森³)

Noritake為日本知名插畫家，​2008年開始於日本各地展開個人插画展，由於筆觸簡單，大膽地運用紙張留白，使觀者能與作品產生良好的虛擬對話空間。​Noritake將插畫作品配上生活思考，結合日常使用經驗喜好所開發的設計小物，以最純粹的基調白灰兩色搭配黑色線條筆觸，呈現中性略帶幽默氛圍。這次在森³⁶⁵的白色實驗性空間中，以Pop - Up Store 現身，透過Noritake的筆觸，讓我們重新凝視日常的簡單，也讓生活再次充滿想像。​

③清酒本屋微醺書店X GQ雜誌總編輯專屬圖文選書



展覽現場(圖/森³)

走進 森³ sunsun museum空間深處，方門掩蔽著一室神秘山屋，為每一檔風格相異的展覽命題延伸出精心配製的體驗。在期間限定的「森³⁶⁵ ᴺᴵᴾᴾᴼᴺ」，特別邀請GQ雜誌總編輯杜祖業，打造一座微醺的書店，70冊日本生活風格圖文書，從料理、居家、雜貨、旅行、花藝到器物，全部是歷年精選收藏，即使看不懂文字，仍然會被美麗流暢的視覺打動。在這小小的角落沉浸一段時光，給自己一段至高的閱讀經驗吧！

④咬一口nippon的滋味，抹茶奶油山型吐司、草莓阿修羅、焦香火山起司



展覽現場(圖/森³)

「森³⁶⁵ ᴺᴵᴾᴾᴼᴺ」聯手冠軍麵包師傅陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY、精緻甜點名店珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux，推出一系列日系森之麵包：日本森半抹茶奶油搭配外酥內軟的山型吐司、藏王乳酪與野草莓融為一體的直烤熱餐包、日本製麵粉揉合發酵嚼勁十足的自然系貝果，搭配一杯森³香氣四溢的海拔咖啡或山系茶飲，就是午後時光最好的夥伴。

⑤選樂、選器物，選一隅心生嚮往的日式生活感



展覽現場(圖/森³)

知名樂評人陳德政為「森³⁶⁵ ᴺᴵᴾᴾᴼᴺ」編輯了「耳朵裡的京都」，從汪德範的攝影作品汲取靈感，用音聲再現京都的靈與神、自然的凋零與再生、還有人的剪影。生活雜貨鋪「溫室」主理人米力，從日本各地蒐集了職人器物與精神，為空間中策劃一個展中展「生活的原型」，選以純粹的、簡單的，黑、白、灰素淨的器物，從內而外隱隱地透出風土質地。

⑥森³知日大講堂，週末夜晚一起知日知日



展覽現場(圖/森³)

除了透過視覺、聽覺、嗅覺與味覺補齊五感拼圖，還能進一步深入知日旅途中，集結各領域專業名人，東京設計觀察家吳東龍、GQ雜誌總編輯杜祖業、小島旅行作家林凱洛、唎酒師錢睿靜等，一起挖掘日本的各種魅力與感動！

/// 講座資訊 Information ///

❶ 05/16(六)｜錢睿靜：集合！清酒裡的動物之森

❷ 05/23(六)｜楊俊詳：Go! TOKYO Coffee Shop! 一起去東京的咖啡店吧！

❸ 05/30(六)｜杜祖業：日本圖文書——打開美麗生活潘朵拉盒子

❹ 06/06(六)｜林凱洛：為日本地域設計而動身的旅行——那些改變地方的藝術、飲食、地產與建築

❺ 06/13(六)｜吳東龍：2020 東京旅館再發現——Lifestyle hotel 的設計與感動

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