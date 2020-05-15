台積電證實美國設5奈米晶圓廠　選址亞利桑那於2024年投產

最後更新［5月15日 10:10］

（台灣英文新聞／財經組 台北報導）台灣積體電路製造股份有限公司今（15）日宣布將斥資120億美金在美國增設一座5奈米製程晶圓廠，地點選定在亞利桑那州，並預計於2024年投產。

日前外媒便報導川普政府（Donald Trump）正與台積電洽談，希望台積電於美國設廠，以減輕美國對亞洲半導體市場的依賴。而台積電今日終於證實，在「美國聯邦政府及亞利桑那州的共同理解和其支持下，有意於美國興建且營運一座先進晶圓廠。」

台積電表示，亞利桑那州的新晶圓廠將採用5奈米製程技術生產半導體晶片，規劃月產能為兩萬片晶圓；廠房將在2021年動工，於2024年開始量產，而台積電預估設廠總預算約為120億美元（約新台幣3,600億元）。

台積電提及，在亞利桑那州設廠預計將直接創造超過1,600個工作機會，並間接創造半導體產業生態系統中上千個工作機會。台積公司目前在美國華盛頓州卡馬斯市設有一座晶圓廠，並在德州奧斯汀市、加州聖何西市皆設有設計中心；此座位於亞利桑那州的廠房將成為台積電在美國的第二個生產基地。

《紐約時報》則引據相關人士報導，台積電決定在美國設廠，美國政府則同意放寬台積電海外製造廠使用的美國技術含量比例，而這估計將會讓台積電的主要客戶華為受惠。

《紐時》也指出，台積電在亞利桑那設廠將是川普政府的「勝利」，因為川普過去一直強調要加強美國境內的製造能力，並抨擊技術供應鏈過度依賴中國的現象，國防部官員則長年對於美國缺乏具有生產高端晶片的安全晶圓廠感到擔憂。近年美中的貿易爭端、美中關係緊長，加上新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的爆發，則加速美國政府對此問題採取行動。

台積電表示，此次設廠對於充滿活力及具有競爭力的美國半導體生態系統來說具有重要的策略性意義，它使具業界領先地位的美國公司能於美國境內生產其最先進的半導體產品，同時又能受惠於世界級的半導體晶圓製造服務公司及其生態系統的地理鄰近性。