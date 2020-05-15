台灣東半部及南部地區16日起受颱風黃蜂外圍環流影響 今日高溫上看36度

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央氣象局表示，今(15)日各地仍是以多雲到晴的天氣為主，白天高溫炎熱，各地高溫多在31至35度，南投及南部近山區平地甚至有36度以上的高溫，中午前後紫外線指數也容易偏高，外出活動請注意防曬並多補充水分。

氣象局表示，今天凌晨2時中颱黃蜂中心位於鵝鑾鼻南南東方約1090公里，向西北在菲律賓一帶移動，未來有持續減弱的趨勢。

中度颱風黃蜂目前以每小時17公里速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每小時119公里，相當於12級風，瞬間最大陣風每小時155公里，相當於14級風，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里，預測16日2時的中心位置在鵝鑾鼻南方740公里處。

氣象局預測，16日、17日受其外圍環流影響，東半部及南部地區會有局部短暫陣雨或雷雨，由於路徑不確定性仍大，請隨時留意氣象局所發布的最新颱風動態。

根據環保署空氣品質預報，今日環境風場為東南風，南部地區位於迎風面，擴散條件稍好轉。北部地區位於下風處，污染物較易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，馬祖及金門易有局部霧影響能見度。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級。金門為「橘色提醒」等級；北部空品區為「紅色警示」等級。