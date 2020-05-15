這頂帽子扣很大！中國外交部：提WHA納台就是「破壞國際抗疫合作」

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）世衛組織（WHO）年度大會（WHA）即將在18日以視訊會議進行，由於台灣抗（武漢肺炎）疫表現突出獲全球讚揚，歐美日政府或國會也紛表示支持邀請台灣參加WHA，中國外交部發言人14日表示堅決反對，更直指相關提案「目的是嚴重干擾大會議程，破壞國際抗疫合作」。

台灣2009年起連續幾年以觀察員身份參加WHA，但由於中國阻撓，蔡英文政府上台後一直未能與會。在14日中國外交部例行記者會上，有記者就史瓦帝尼、尼加拉瓜等國家提出邀請台灣作為觀察員參加今年世衛大會的提案提問，趙立堅回應：「中國堅決反對所謂邀請台灣作為觀察員參加今年世衛大會的提案」，指台與會必須按照一個中國原則處理，「這也是聯合國大會第2758號決議，以及世衛大會25.1號決議所載的基本原則」。

趙立堅也說出違背事實的言論，自認為台灣作出妥善安排：「在符合一個中國原則前提下，中國中央政府對臺灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，確保無論是島內還是國際上發生公共衛生事件，臺灣地區都可以及時有效應對」、「臺灣地區不存在所謂國際防防疫缺口問題」。

趙還給WHA納台提案國扣上「反抗疫」的大帽子，直指個別國家執意討論涉台提案，其目的是嚴重干擾大會議程，破壞國際抗疫合作，包括中國在內的國際社會對此堅決反對。

趙立堅表示，從2009至2016年，在兩岸均堅持九二共識基礎上，中國中央政府才對臺灣地區以觀察員參加世衛大會「作出特殊安排」。

有外媒報導，在美國和日本領銜下，加拿大、英國、法國、德國、澳洲和新西蘭等八國駐聯合國大使，7日在會議中向世衛兩名資深官員發出口頭外交照會，敦促接納台灣為世衛大會觀察員。