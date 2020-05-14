澎湖福朋喜來登推「夏日花火祭」住房專案

初夏夜空最引頸期盼的風景，2020澎湖國際海上花火節將於7/6至9/3盛大登場，首創迪士尼漫威主題之夜，絢麗煙花及漫威英雄將點亮綻放澎湖灣！澎湖福朋喜來登酒店7/1(三)-9/5(六)推出『夏日花火祭』住房專案，入住市景豪華雙床客房，贈送宜客樂海港百匯自助早餐每日兩客，美饌餐飲抵用券1600元，任享五星餐飲美饌；還可選擇搭乘遊艇賞煙花、釣小管的雙重體驗，或是享用主廚精製的英式雙人下午茶等多樣化玩轉方式，三天兩夜兩人成行每人每晚3,200元起，邀您體驗繽紛璀璨的花火祭典，最迷人的澎湖海上花火之旅！

澎湖福朋喜來登酒店也於澎湖花火節期間浪漫推出「Yes! I do海島求婚專案」，由五星級求婚團隊專屬打造，於一年一度的夏季盛事花火節搭乘遊艇出船，置身於絢麗煙花以及99朵玫瑰花束的佈置中，燦爛夜景令人目眩神迷；亦或是在海天一線的無邊際泳池水中舞台、沙灘上來一場絕美浪漫的海島求婚，浪漫優雅的奢美意境，在這裡求婚絕對能打中女生的心！澎湖福朋喜來登也貼心布置求婚專屬房，為美好日子增添浪漫氛圍，以及安排在氤氳夢幻的藍洞享用情人燭光晚餐，化身偶像劇的主角，共譜閃閃發光的戀曲，打造獨一無二的專屬記憶！邀請新人前來澎湖許下終身，預習神夢幻等級海島度假婚禮！

澎湖福朋喜來登酒店2020花火節優惠專案

【夏日花火祭】

2020/7/1-2020/9/5

*最後退房日2020/9/5 市景豪華雙床客房

三天兩夜 兩人成行：平日每人每晚NT$3,200起(套裝價NT$12,800起) 夏戀菊島 (三選一) 「夜釣小管賞花火」:

*限7/6-9/3花火節觀音亭施放場次，採預約制

海上夜泊賞花火乙次、品嚐小管麵線

「夜釣小管賞繁星」:

*限無施放煙火場次，採預約制

海上夜泊賞繁星乙次、品嚐小管麵線

「春紛午后」:

藍洞雙人下午茶乙套 【加贈好禮】 1. 宜客樂海港百匯自助餐：早餐二客。

2. 休閒活動中心PS4賽車券10分鐘 每人一張

3. 美饌餐飲800元抵用券 兩張

4. 澎湖機場與酒店來回定時定點巴士接駁各乙次 「Yes! I do」海島求婚專案 即日起至2020/12/31 *最後退房日2020/12/31 兩天一夜

港景豪華雙人客房 平日每套NT$11999元起

港景吉貝雅爵套房 平日每套NT$19999元起

三天兩夜

港景豪華雙人客房 平日每套18999起 港景吉貝雅爵套房 平日每套33999起 1. 港景豪華雙人客房 或 港景吉貝雅爵套房 住宿一晚/兩晚

2. 求婚主題房浪漫佈置

3. 求婚浪漫組: 99朵玫瑰花束、氣泡酒乙瓶、愛心馬卡龍

4. 宜客樂海港百匯自助早餐 兩客

5. 藍洞餐廳情人燭光晚餐 兩客(三天兩夜限定)

6. 澎湖機場與酒店來回定點定時巴士接駁各乙次 求婚加購 海上花火包船求婚 2hrs *限花火節施放期間 NT$9,999

含香檳兩支、輕食、保險 沙灘求婚 NT$1,199起

含帳篷、求婚佈置、氣泡酒乙瓶 無邊際泳池包場求婚-水中舞台 NT$1,200起

詳盡優惠與活動內容請上澎湖福朋喜來登酒店官網，2020澎湖國際海上花火節詳盡資訊與活動請上澎湖縣政府網站查詢。