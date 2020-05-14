台北福華「粽」藝大集合 哪個最中你的意！？

由於近來養生當道，就有飯店業者將特殊食材入粽，台北福華大飯今年推出江南湖州粽禮盒、廣式福粽禮盒與冰心Q粽禮盒及專為素食者設計的「五穀養生粽」、「紅藜燕麥養生粽」。除了重現經典，更是推陳出新；當健康飲食當道、當傳統遇上創新，將現代人講究的樂活飲食趨勢，融入端午應景的粽子。

今年重頭戲由江南春劉宜嘉主廚精心獻藝端出三款超人氣口味，首推限量的「虎掌八鮮粽」內含各式海陸珍味，充滿膠質卻不油膩。主廚特製滷汁以紅燒方式將五花肉浸滷至軟嫩，搭配虎掌、嚴選豬五花、特選栗子仁、油雞腿肉、香菇、開陽、花膠、干貝。特選食材調配出黃金比例讓食材各有千秋、展現多層次的順口風味，滿足饕客們的味蕾。

另外「饗饌辣味犇粽」是劉主廚獨自研發的創意粽，主廚放入乾煸後朝天椒之焦香味，具有烙烤風味及沙姜、姜、蔥、生抽、老抽及冰糖等多種辛香料，餚制數小時製成，經過3個小時燜煮富有香氣，風味絕佳、入口即化，以Q彈牛筋、香軟牛肋條、彈牙牛肚三大部位，滋味醇厚，香氣四溢帶有微辣口感，豐富層次凸顯牛中珍寶的獨特風味，強勢登場，搶攻愛嚐鮮消費者的胃。

「御品狀元粽」則是去年廣受好評的重量級海陸雙享受頂級肉粽，把北海道干貝、鮮鮑等高級食材豪邁的包進粽子裡，打開粽子首先接受視覺震撼。餡料方面，以富含大量膠原蛋白的食材，如牛筋、花膠、虎掌，依食材特性分別滷製，充滿膠質卻不油膩，絕對美味值得一嘗再嘗。

而「干貝燻香櫻桃鴨粽」則是今年廣受好評的海陸雙享創意肉粽，特選宜蘭櫻桃鴨，在製作過程中輔以燻香櫻桃鴨油拌飯，包裹鮮味十足的干貝與香濃起司，熱呼呼的燙口起司口感在端午粽中別出心裁，櫻桃鴨與芋頭香氣使得鴨香的後韻則豐厚持久，色香味皆具。鮮鮑等高級食材豪邁的包進粽子裡，打開粽子首先接受視覺震撼。餡料方面，以富含大量膠原蛋白的食材，如牛筋、花膠、虎掌，依食材特性分別滷製，充滿膠質卻不油膩，絕對美味值得一嘗再嘗。

專為素食者設計的「五穀養生粽」更是江南春多年來暢銷粽款，五穀雜糧外皮，融入黑糯米、蕎麥、薏仁、小米和銀杏等優質配料，降低糯米份量，減少吃粽子對身體的負擔，咀嚼起來更是口齒留香小巧輕盈、無負擔，讓您享受舌尖上翻騰出的新滋味！

今年的重頭戲品項為珍珠坊蔡清南主廚端上強勢回歸的「吉利富貴裏蒸粽」

依長糯米與綠豆仁不同的 特性搭配，口感偏向黏稠軟爛的南部粽，加入以秘製醬汁滷出色澤誘人的香滷鮑魚、五花肉、冬菇、散干貝、栗子、杏鮑菇、鹹蛋黃多達10種以上食材，製程需2小時，浸煮再需花費8小時，每一顆都是主廚用心費工的超澎派代表之作。

而曾榮獲蘋果日報2018廣式粽第二名殊榮的「鮑魚干貝八寶粽」，特別將廣式裹蒸粽改良而成。道地的廣東巨無霸肉粽，單顆重達720克，豪華內餡可供4-5人食用，以開陽、臘腸炒香糯米，滋味豐富、口感偏向黏稠軟爛的南部粽，內含日本北海道干貝、大連鮮鮑等高等食材，充滿濃濃鮮味；蓮子與栗子蓬鬆甘甜、鹹蛋黃畫龍點睛，加入以秘製醬汁滷出色澤誘人的東坡肉、杏鮑菇增添嚼勁，重量級獻禮，美味百分百！

另一新款「紅藜燕麥養生粽」健康養生新觀點，為紅藜量身打造端午粽，以紅藜燕麥減輕食用負擔，多種菇類搭配的內餡兼顧了多元口感與清新風味，是注重健康的顧客首選商品，軟黏的口感，多一點彈牙，甜甜鹹鹹，令人驚喜萬分。 外皮冰涼Q感的冰粽，一向是台北福華彩虹座獨賣的招牌粽款。今年研發出三款果香清爽風味的新Q粽。

「金鑽鳳梨香芒」在地栽種特選鳳梨，經長時間烘烤保留鳳梨香氣、增添脆韌口感，搭配只有在夏日吃到的芒果，並保有果泥的潤口口感，香氣十足、鮮味滿點，營造專屬夏天的風味；「繽紛莓果洛神」以白豆沙搭配草莓果泥保留草莓果香與清爽口感，特選小農種植、蜜漬的酸甜洛神花為甜品粽帶來另一層次的口感與風味，甜中帶酸，天然艷粉與淡紅，兼備視覺、味覺與口感的雙重感受。

「焙茶伯爵格斯」低度發酵、高溫炒至的焙茶磨粉加入外皮中，輕輕一嘗即可感受到淡淡茶香，佐以帶有濃醇伯爵茶香的內餡，不同層次的茶香綿密交融口感，為炎炎夏日帶來爽口感受。「沖繩黑糖麻糬」將萬丹紅豆融入手工麻糬做內餡，創意搭配沖繩黑糖，更嚐得到冰涼Q粽多層次的口感，外型小巧輕盈、無負擔，消費者接受度更高，將現代人講究的樂活飲食趨勢，融入端午應景的粽子。

台北福華端午粽禮盒，即日起接受預購，5月31日前臨櫃訂購付款，可享85折優惠，凡訂購江南湖州粽禮盒、福華廣式福粽禮盒即限量贈送精美帆布保冷提袋乙個，20盒以上提供台北市區單一定點宅配免運費。訂購專線：(02)2326-7423或(02)2700-2323轉端午粽外賣櫃2234