俄駐台代表 對台俄經貿交流表示樂觀

(台灣英文新聞/財經組 台北報導) 僅管許多國人認為俄羅斯是一個遙遠的國度，但從台灣直飛不到四小時的海參崴證明俄羅斯不僅是台灣的鄰國之一，也暗示兩地的雙邊交流還有許多未開發的機會。

從去年七月開始，台灣旅客即可利用免費的電子簽證從包括海參崴及聖彼得堡等城市入境俄羅斯，而俄羅斯旅客則能免簽進入台灣並停留長達21天的時間。根據觀光局的統計資料，跟2018年相比，去年來自俄羅斯的入境旅客上升約百分之七十。

兩地的文化交流也持續加深，台灣幾乎每年可見俄羅斯芭蕾舞團來台巡演，其國立庫班哥薩克合唱團，去年也獲邀至台北的關渡藝術節演出；台灣的雲門舞集與優人神鼓近年也成功將台人的美學與表演帶給俄羅斯觀眾。

莫北協駐台代表處的白樂賢代表表示，台灣觀眾對俄羅斯文化與藝術的欣賞令人印象深刻，這是他在先前擔任俄羅斯駐舊金山領事的四年裡沒有感受過的。

白代表認為，儘管石化燃料仍然佔兩地雙邊貿易的大宗，但未來在經濟層面的交流還有很大的成長空間。台灣的華碩與宏碁在俄羅斯當地市佔長期處於領先地位，而台灣的農產品，尤其是熱帶水果，也非常有機會在當地受到歡迎。

另一方面，從俄羅斯引進的大野狼啤酒與格林諾夫冰淇淋，則讓台灣消費者不用出國就可以享受在世界各國受歡迎的俄羅斯產品。

雖然武漢肺炎疫情讓全世界的空中交通停擺，也中斷多國的簽證發放，原本預計在明年上路的台灣旅客遊俄的免簽計畫，也可能受到影響。但白代表認為若計畫可以成功上路，台俄兩地更緊密的交流是指日可待的。



莫北協駐台代表處的白樂賢代表(左二)，康世權副代表(左一)