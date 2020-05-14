安倍宣布日本39縣解除緊急事態宣言　東京等8地區除外

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴散，日本境內「緊急事態宣言」公布已近一個月，近來已有39縣趨緩，日本首相安倍晉三今（14）日宣布這39縣先行解禁，剩下東京都等8地區仍維持緊急事態。

根據新型冠狀病毒特別措施法，日本政府4月7日及16日分2波公布「緊急事態宣言」，實施對象從境內7個都府縣擴大到47個都道府縣，期限到5月6日止；但基於境內疫情延燒， 5月4日正式決定延長到月底。

日本政府日前也把13個疫情較嚴重地區列入「特定警戒都道府縣」，包括東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣、福岡縣、北海道、茨城縣、石川縣、岐阜縣、愛知縣及京都府。

日本政府今天上午已向「基本因應方針等諮詢委員會」提出諮詢案，有意解除39縣「緊急事態宣言」，並獲諮詢委員會同意。

根據新增感染人數、病床的空餘情況及檢測態勢等作出的綜合判斷，47個都道府縣中，首波解禁地區包括非屬特定警戒的34縣，及屬於特定警戒區域的茨城、石川、岐阜、愛知及福岡5縣，總計39縣。

目前剩下東京都、大阪府、北海道、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、京都府及兵庫縣等8都道府縣，維持「緊急事態宣言」。

這8都道府縣的「緊急事態宣言」原則上將持續到31日，但日本政府21日會再度判斷是否提出第2波解禁地區名單。

此外，為防止解除宣言後發生群聚感染事件，安倍呼籲仍應避免到人口密集、密閉的地方，並避免與人有密切接觸，以及避免前往「特定警戒都道府縣」，並呼籲民眾繼續在家工作，或避免在顛峰時間上班。