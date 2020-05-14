陳建仁盛讚賴清德 可輔佐蔡總統讓台灣更好

副總統陳建仁即將交棒給前行政院長賴清德，他今天透露兩人曾聊到副總統工作，他告訴賴清德，看總統指派什麼工作，全力以赴就對了。賴清德的能力、政治經驗都比他還豐富，相信總統一定會交付很重要的工作。

520卸任前夕，副總統陳建仁下午在總統府副秘書長李俊俋陪同下與府線記者茶敘；會議一開始，播放陳副總統4年來的身影，副總統致詞後開放媒體提問。

談到自己這4年來最大的改變，陳建仁先是打趣頭髮變白了，接著強調身處其中讓他了解，在國家政治運作中要面面俱到、考慮周詳，每一個利害相關者都要去整合，這包括年金改革、婚姻平權、武漢肺炎的防疫都是一樣。

他並說，政治比學術研究更困難、複雜，他最佩服政治家。他也發現，這4年來，台灣真的可以透過溝通協調，把改革完成，讓他對台灣更有信心，也相信在未來道路上會走得更穩。

被問到會給賴清德何種建議？他說，任何政策不可能得到每個人的讚賞，「有褒有貶本來就是政治會面臨到的」。

他說，不管是當初的年改、婚姻平權，還是現在的防疫，都不能因為少數人的批評而灰心喪志，合理的批評應該改進，不合理的批評則是要一笑置之，堅持理想進行，「這是很重要的」。

陳建仁也提到，賴清德跟他聊到擔任副總統的工作，他告訴賴清德，副總統是備位元首，很重要是看總統指派的工作是什麼，然後全力以赴就對了，蔡總統是一位知人善任的好總統。

他表示，賴清德不論是在能力、政治經驗上，都比他還豐富，相信總統一定會交付賴清德很重要的工作，有新的使命來創造新的局面，使台灣的政治愈來愈好，使台灣往自由、民主、人權的道路上走得愈踏實。

陳建仁說，這4年蔡總統領導團隊，台灣一直不斷革新、前進，相信未來4年賴清德一定可以輔佐蔡總統，把台灣帶往更向上提升、更好的一個境界。

被問到蔡總統4年來的改變，陳建仁表示，讓他看到一個政治人物有自己的理想，到後來能夠更深入了解不同民間的需要所做的一個改變，蔡總統的改變相信大家都已經看到，且將台灣帶往更美好的未來。

陳建仁說，就近觀察蔡總統改變很多，包括做事情更圓融且更包容，使得整個團隊在總統領導之下往前走，整個團隊的和諧度相當高，對領導者而言，這是很不容易的事，更重要是，讓別人感受到團結一致。