炒股判刑、無黨籍立委傅崐萁將入獄：「韓國瑜加油、我沒辦法陪你了」

立委傅崐萁炒股遭判刑定讞，需入獄服刑，他14日下午在立法院議場前發表談話，坦言遺憾但尊重法院裁定，並向支持者表達歉意，隨即離去。中央社 立委傅崐萁炒股遭判刑定讞，需入獄服刑，他14日下午在立法院議場前發表談話，坦言遺憾但尊重法院裁定，並向支持者表達歉意，隨即離去。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）無黨籍立委傅崐萁被控於民國86年間炒作凱聚等股票，最高法院駁回更三審上訴定讞，傅崐萁被判2年10月徒刑須入獄。

傅崐萁今天(14日) 表示，他不會領任何薪資。他也對高雄市長韓國瑜喊話，「你自己加油，我沒有辦法陪你了」。

記者會後傅崐萁未接受提問，但面對媒體緊追，傅崐萁隨後表示，未來不會領任何薪資，這是非常明確，即便是國家有給俸，都會把它捐出去。

他說，對所有的好朋友表達歉意，也謝謝他們，「韓國瑜，你自己加油，我沒有辦法陪你了」。

傅崐萁也一鞠躬表示，再次感謝所有關心他的花蓮鄉親及全國支持他的好朋友、家人，也深深的表達歉意。

傅崐萁下午在立法院議場正門口召開記者會。他指出，今天到立法院開會質詢，剛剛聽到這個消息，非常的遺憾。對於法院做這樣的裁定，還是尊重，也會面對。

記者會上，傅崐萁說，對所有過去一路栽培他的花蓮鄉親及所有關心他的好朋友、家人，深表感謝，「謝謝你們一路的培育，讓我能夠強而有力地為地方發聲。」

傅崐萁說，不管前世今生的，他都會面對，「也希望政治的事情不要再糾纏下去，傅崐萁不會被打倒，對鄉親的服務也絕對不會打烊。」絕對終身為鄉土、花蓮人民做志工，不怕任何艱難、也不怕吃任何的苦，該來的會來，「傅崐萁就是面對」。

傅崐萁說，再次對不管是今生今世帶來的任何的所有的過去長期謾罵他的人、或是對付他的人，「我都謝謝你們，讓我的人生有各種的酸甜苦辣，我都會坦然面對。」

記者會最後，傅崐萁說，他會走出陰霾，也再次感謝所有關心他的花蓮鄉親及全國支持他的好朋友、家人，也深深的表達歉意，「各位好朋友，我們一定會再見。」

傅崐萁發表完聲明，隨即離開，沒有接受媒體提問。

此外，關於傅崐萁判刑定讞須入獄一事，立法院部分的後續事務處理，立法院秘書長林志嘉回應媒體詢問時說，要看到法院公文才會做進一步處理依據。