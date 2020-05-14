109年國中教育會考 本周六登場

109年國中教育會考將於5月16、 17日兩天登場，新北考區設有28個考場，930個試場（ 不含預備試場），計有3萬1,991人應考。 考場平面圖和試場分配表於考試前一日（15日）公布於各考場，考 生可於15日下午3點到5點，佩戴口罩至考場認識環境， 但不得進入試場，且須配合體溫量測，經量測發燒者不得進入考場。

新北巿教育局特別提醒，國中教育會考各科皆以「 國民中小學九年一貫課程綱要」國中階段能力指標為命題依據， 並以選擇題為主。另外， 國中教育會考是教育部規定所有國中畢業生皆須參加的學力檢測，千 萬不要隨意缺考，並保持平常心應試。

本次國中教育會考首 (16) 日考試科目為社會、數學及國文與寫作測驗共四科， 17日則是自然與英文(閱讀)兩科。建議考生預先了解交通動線、 親自查看考場，同時也請詳閱簡章之作答注意事項及試場規則。 根據歷年考試統計，考場違規事件中， 以提早翻開試題本作答及逾時作答、 考試時間內攜帶非應試用品及應試時手機響起等類型為最多， 請務必遵守試場規則之各項規定。

另為因應疫情及維護考生權益， 本考區依據教育部及全國試務會相關防疫規定， 訂定相關防疫措施包括：全面佩戴口罩、進考場前量測體溫、 不開放陪考、試場冷氣及通風措施、加強消毒、管制考場進出動線、 英語（聽力）測驗暫停施測等，本考區業將「 考生注意事項與試場規則說明」公布於新北考區試務會網站（htt p://www.tssh.ntpc.edu.tw/ 109CAP）、新北市中等教育資源網（https://se. ntpc.edu.tw/）及新北市十二年國民基本教育資訊網（ http://se.ntpc.edu.tw/12basic） ，供考生瞭解相關應考事宜。

新北市政府動員各局處及各考場學校，積極籌備各項考場服務工作。 將提供交通管制與疏導、緊急醫療支援、 設置陪考人員服務區等多項便民服務，以提供最好、 最舒適的考場服務為目的，祝福應試的學子們都能有最好的表現。

教育局張明文局長表示，家長關心的「 我如何為孩子選擇最適合的學校？」議題，教育局將於109年6月 8日至6月19日的「新北市高級中等學校免試入學適性輔導週」， 由國中學校教師及輔導老師協助選擇最適合之學校。 為加強服務家長及學生，另於 6月17日至6月24日提供專線電話諮詢，並擇定板橋高中、 中和高中、永平高中、錦和高中、安康高中、三重高中、丹鳳高中、 北大高中、雙溪高中、明德高中、竹圍高中設立專線， 歡迎家長及同學多加利用。希望家長多與學校及孩子討論志願， 深入了解選填的校（科）之課程特色、學習重點及未來進路方向， 是否真正符合孩子的興趣及能力，以達「選其所適，愛其所選」的目 標。