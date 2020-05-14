新生活促進會在北海岸照顧弱勢家庭 小衛星快樂學習堂免費輔導小學生

新生活社會福利發展促進會長期蹲點在北海岸服務弱勢民眾， 開辦小衛星快樂學習堂，服務100多個孩子，免費幫忙課後輔導、 加強孩子學習能力，並為淡水、三芝、金山、 石門等獨居長輩或獨居身障者送便當，一天要送出261個， 最近又在三芝區公所前新成立「馨窩」， 奉茶奉粥也奉實物銀行麵包、蔬果給弱勢家庭。 由於新生活原有送便當、載運實物銀行的貨車使用10多年， 在偏區山路又冬季多雨的情況下，早已不堪使用， 經新北市政府社會局媒合下， 台北市千禧獅子會有意捐贈一輛新貨車，以提供促進會使用。 千禧獅子會現任會長何明輝以及將接任會長的黃桂芳等人， 14日上午在社會局副局長許秀能的陪同下， 專程前往三芝實地了解。新生活社會福利發展促進會創辦人兼督導羅素如帶領大家先參觀小衛星快樂學習堂。 羅素如表示，目前該會在三芝和石門老梅各有一個據點， 共有100多個弱勢家庭的孩子，另外老師還分別進入中角、野柳、 石門等國小課後輔導，由於這些孩子多半來自窮困、單親、 隔代教養或特殊境遇的孩子，因此學費全免， 一年所需經費約500萬元，除了政府部分補助外，還需向企業、 基金會、社團等募款，自己也必須賣珍媽工坊米捲、素鬆等產品， 後來獲得名導演吳念真快樂學習協會的大力幫助。 一名隔代教養的林姓阿嬤說，由於不識字，無法教孫子， 幸好有新生活老師幫忙輔導。羅素如說，新生活與北海岸聖約翰、 真理、淡江、馬偕、海科大等校合作，大學生和老師不僅教功課， 還會進行家訪、電訪、生活輔導、營隊活動與校外教學等，光紀錄、 報表就多達50幾種。 羅素如也帶領何會長等人參觀珍媽工坊中央餐廚， 由單親和新住民等每天烹煮， 從周一到週五送便當給獨居長輩和獨居身障者吃，六、日則送包子、 饅頭、粽子等，讓弱勢家庭無虞匱乏。 新生活於今年3月在三芝區公所前新成立「馨窩」據點， 除由社會局提供實物銀行民生物品外，也接受各界企業、 善心團體捐贈，在門口奉茶外，每天上午10點奉粥，也分送麵包、 蔬果給列冊的弱勢家庭。 羅素如表示，新生活目標是「使老有所終、壯有所用、幼有所長」， 希望在北海岸讓愛流動、讓善傳播，成為幸福的好所在。