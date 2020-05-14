國瑞汽車捐贈240萬大型聯結車 助新北高工培育技職人才

新北高工長期深耕國內技職教育， 培育國內車輛領域相關技術人才， 與長源汽車股份有限公司及臺北城市科技大學， 產學攜手合作成果斐然。 國瑞汽車股份有限公司也本企業回饋之精神，於今（14）日捐贈該 校價值240萬元的全新HINO大型聯結車一台， 充實學校教學實習設備，共同培育更多商用車輛維修實務人才。

教育局副局長蔣偉民表示， 很高興新北高工不僅攜手長源汽車辦理職場體驗與實習， 更結合臺北城市科技大學，開辦產學攜手一條龍課程， 讓學生未來進入職場具有百萬年薪的能力， 另外也感佩國瑞汽車除了捐贈教學用的車輛， 更將業界最新的技術與學校教師分享。 希望未來有更多企業能夠共襄盛舉投資教育， 讓學校端與產業端緊密結合，共同打造企業所需的新北技職人才。

新北高工汽車科主任楊國榮說，學校汽車科的課程地圖在學生進路/ 職場面向即以區域產業為主要鏈結， 新北高工與長源汽車產學合作深耕已久， 每學年的上學期會帶領學生赴長源汽車職場體驗與業界實習， 下學期長源汽車則會到校進行校園人才招募， 提供新北高工汽車科畢業學生就業機會。 另外新北高工也與臺北城市科技大學進行策略聯盟，辦理技高3年、 科大4年一條龍完整的技術人才培育課程，讓學生能在完整、 連貫的課程規劃下，持續提升專業技術。

本次國瑞汽車捐贈中型貨車硬體教學設備之外， 更透過教師專業學習社群讓汽車專業技術傳承給學校老師， 讓學生在校學習無縫接軌企業。國瑞汽車總經理林永裕表示：「身為 人才需求的企業端，也應該略盡棉薄之力，今天的捐贈，與其說是我 們對技職教育的支持，不如說是一個技職教育的雙贏做法。學校提供 技職知識，企業界提供最新產品與設備，結合理論與實務，讓技職教 育與時俱進，畢業學生可與社會無縫接軌，讓技職教育真正成為企業 的強力後盾。」

新北高工校長林恭煌表示，為了讓學生適性順才， 學校透過產學合作，引進外部資源結合專題實作、研發， 讓學生做中學，加深、加廣學習，培養學生未來職場就業的「 即戰力」。

教育局自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」 計畫，全面提升新北市技職教育品質，其中在「專業技職」中， 將結合產業資源打造全國頂尖群科， 推行新產官學研合作與深化專業技能學習績效，以培育具備實作力、 創新力及跨域力之未來技職人才。