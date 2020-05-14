富邦金控2020年第一季稅後淨利229.63億元 每股盈餘2.24元

富邦金融控股公司(2881)今日舉行法說會，公佈2020年第一季自結之財務數字及營運狀況。受惠富邦人壽投資收入成長帶動獲利提升，2020年第一季富邦金控稅後淨利達229.63億元，較去年同期成長84%，每股盈餘2.24元，獲利及每股盈餘皆穩居金控龍頭！
富邦金控總資產再創歷史新高，至2020年3月底總資產達8兆5,712億元，較去年同期成長9.3%，穩居國內第二大金控公司。受金融市場波動影響投資部位評價，截至2020年3月底富邦金控淨值為5,034億元。獲利成長帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，資產報酬率(ROA)為1.08%，股東權益報酬率(ROE)達16.53%。
富邦金控已於本月11日公布4月份自結稅後淨利52.01億元，累計今年前4月稅前淨利為313.25億元；稅後淨利281.64億元，每股盈餘(EPS)為2.75元，穩居金控獲利三冠王！
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控第一季總資產創下歷史新高，獲利及每股盈餘皆為金控業第一！各子公司營運動能良好，富邦人壽初年度等價保費(FYPE)位居市場第一，帶動新契約價值(VNB)提升，避險後經常性收益率較去年同期上升，負債成本穩定改善，子公司香港富邦人壽與眾安科技(國際)集團有限公司合資設立眾安人壽，雙方各持股35%及65%，發展香港純網路壽險業務；台北富邦銀行淨利差維持穩定，手續費淨收益持續成長，並已獲金管會同意申設澳洲雪梨辦事處，有助拓展泛太平洋金融服務網絡；富邦產險總保費市佔率連續38年居冠，承保績效良好；富邦證券經紀及興櫃業務居市場前三大。
蔡明興指出，在因應疫情上，富邦發揮金融專業服務精神，與客戶共同抗疫，富邦人壽及富邦產險共同推廣防疫保險商品，進件量已逾12.5萬件，富邦產險獨家提供居家隔離保障及富邦人壽推出法定傳染病醫療/壽險保障；北富銀積極配合政府政策，推動各項紓困貸款，發行momo聯名卡，數位通路交易客戶大幅成長；富邦證券提升客戶線上開戶便利性，線上開戶數較去年同期倍增；富邦華一銀行及富邦銀行(香港)則支持企業及個人客戶紓困需求。即使金融市場受疫情衝擊，富邦金控仍不斷深化各項金融服務版圖，持續朝「成為亞洲一流金融機構」的願景穩步邁進。
富邦人壽2020年第一季投資績效表現亮眼，稅後淨利達161.02億元，較去年同期大幅成長425%。由於2019年躉繳商品停售效應使基期較高及疫情影響，2020年第一季初年度保費（FYP）為371億元，較去年同期下降；續年度保費為1,056億元，較去年同期成長10.2%，初年度保費及續年度保費皆排名業界第二；2020年第一季總保費收入 (TP)為1,427億元。受惠傳統分期繳保單佔比提升，初年度等價保費(FYPE)達206億元，較去年同期成長35.3%，排名業界第一。新契約價值(VNB)達89億元，較去年同期成長8.3%。由於業務員通路及外部銀行通路的分期繳業績顯著提升，有助提高初年度等價保費占比及成長。
富邦人壽投資資產規模穩定成長，2020年3月底總投資資產達4兆247億元，較去年同期成長6.2%，2020年第一季增加國外投資資產，持續視市場變化動態調整資產配置。海外固定收益資產以投資等級公司債及金融債為主，地區別則以北美為主要投資地區，並視市場狀況動態調整。投資收益主要來自經常性投資收益，受惠股利收入及基金配息帶動，經常性投資收益較去年同期成長7%達309億元。
在台美利差收窄趨勢下，富邦人壽2020年第一季經常性避險成長下降，避險後經常性收益率較去年同期提升至2.61%。保費帶動整體負債成本持續改善，產品組合中由於分期繳佔比提升，使首年成本增加，故損益兩平點上升。
台北富邦銀行2020年第一季稅後淨利41.28億元，核心收益呈穩定雙位數成長，利息淨收益和手續費淨收益較去年同期分別成長12%、24%。企業授信與個人放款穩定成長，全行放款年成長11.5%。台外幣授信餘額成長，整體企業授信餘額年成長20.4%，中小企業授信餘額年成長12.9%，佔企業授信比重穩定維持於40%以上。其他個人授信餘額年成長9.5%，占整體個人授信比重為10.3%。北富銀台外幣存款成長，截至2020年3月底總規模已突破2兆元。其中外幣放款成長帶動存放比提升至38.7%，若含外幣債券投資，外幣資金運用效率達70.8%。
由於外幣放款規模成長及負債結構優化，2020年第一季北富銀存放利差較去年同期提升至1.43%，在逐步擴增外幣債券投資部位，抵銷部份降息影響下，淨利差(NIM)維持穩定為1.10%。受法人戶個案逾期放款影響，逾放比增加，備抵呆帳覆蓋率下降，但打銷後4月底逾放比率已降至0.2%以下，備抵呆帳覆蓋率回升至650%以上。
2020年第一季北富銀手續費淨收益較去年同期大幅成長23.8%，主要受惠財管、信用卡及聯貸收益皆雙位數成長，其中財管手續費淨收益受投資商品收益成長帶動，較去年同期成長22.5%。海外分行淨收益雖受香港分行因局勢動盪影響，惟新加坡及越南地區穩定成長，整體放款動能較去年同期成長19%。
富邦產險2020年第一季直接簽單保費達119億元，較去年同期成長10.1%，優於市場表現。截至今年3月底市佔率達24.8%，較去年同期增加0.7%，連續38年蟬聯產險市場龍頭地位。2020年第一季稅後淨利14.84億元，較去年同期大幅成長24%。受車險損失率影響，自留綜合率為90.9%，整體費用率持續優化。
富邦證券2020年第一季稅後淨利為1.7億元，經紀及興櫃業務位居市場前三大。經紀業務市佔率5.33%，經紀收入受市場成交量帶動，較去年同期成長46.1%；興櫃業務市佔率20.1%，為市場排名第二。富邦證券因應疫情持續提升數位平台資源，提供完整金融訊息，落實風險及部位控管。
富邦華一銀行2020年第一季存款、貸款餘額雙創歷史新高，年成長分別為54.4%和34.2%，帶動資產規模較去年同期大幅成長43.7%，達人民幣1,046.8億元。由於資產規模成長迅速，稅後淨利亦較去年同期成長17.6%。而隨著資產規模擴大，資產品質亦控管得宜，備抵呆帳覆蓋率與逾放比分別為177.6%、1.02%，皆優於去年同期。
富邦金控及北富銀則持續支持富邦華一在資本強健上的正向發展，北富銀並於4月21日公告，今年將以人民幣10億元100%認購富邦華一銀行現金增資之股權，以強化富邦華一資本結構。
富邦金控今日也公佈2019年底富邦人壽隱含價值（Embedded Value，簡稱EV）為6,052億元，較2018年底的4,785億元上升26.5%，主因2019年淨值提升以及新契約銷售亮眼，帶動EV成長。
人壽2019年分期繳傳統型商品銷售成長，使新契約價值(Value of New Business，簡稱VNB)達327億元，年成長22.8%。
富邦人壽每股EV為54.6元，反映在富邦金控每股EV為59.1元。在精算評估價值(Appraisal Value，簡稱AV)方面，若計入未來20年新契約價值，富邦人壽2019年底的AV為8,941億元，人壽每股AV為80.7元，換算金控每股AV為87.4元。
富邦金控及各子公司2020年第一季重要財務數字詳如下表：
單位：新台幣百萬元
|
項目
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稅後淨利
(Net Income)
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資產報酬率
(ROA)
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股東權益報酬率
(ROE)
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資產總額
(Total Assets)
|
富邦人壽
|
16,102
|
1.35%
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22.59%
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4,785,534
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台北富邦銀行
|
4,128
|
0.56%
|
8.21%
|
3,168,759
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富邦華一銀行-註
|
409
|
0.38%
|
6.14%
|
445,952
|
富邦產險
|
1,484
|
5.58%
|
17.03%
|
110,506
|
富邦證券
|
170
|
0.50%
|
1.82%
|
129,554
|
富邦金控
|
22,963
|
1.08%
|
16.53%
|
8,571,206
註：相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。