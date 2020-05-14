富邦金控2020年第一季稅後淨利229.63億元 每股盈餘2.24元

富邦金融控股公司(2881)今日舉行法說會，公佈2020年第 一季自結之財務數字及營運狀況。 受惠富邦人壽投資收入成長帶動獲利提升，2020年第一季富邦金 控稅後淨利達229.63億元，較去年同期成長84%，每股盈餘 2.24元，獲利及每股盈餘皆穩居金控龍頭！

富邦金控總資產再創歷史新高，至2020年3月底總資產達8兆5 ,712億元，較去年同期成長9.3%， 穩居國內第二大金控公司。受金融市場波動影響投資部位評價，截至 2020年3月底富邦金控淨值為5,034億元。 獲利成長帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，資產報酬率( ROA)為1.08%，股東權益報酬率(ROE)達16.53% 。

富邦金控已於本月11日公布4月份自結稅後淨利52.01億元， 累計今年前4月稅前淨利為313.25億元；稅後淨利281. 64億元，每股盈餘(EPS)為2.75元， 穩居金控獲利三冠王！

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控第一季總資產創下歷史新高， 獲利及每股盈餘皆為金控業第一！各子公司營運動能良好， 富邦人壽初年度等價保費(FYPE)位居市場第一， 帶動新契約價值(VNB)提升， 避險後經常性收益率較去年同期上升，負債成本穩定改善， 子公司香港富邦人壽與眾安科技(國際)集團有限公司合資設立眾安 人壽，雙方各持股35%及65%，發展香港純網路壽險業務； 台北富邦銀行淨利差維持穩定，手續費淨收益持續成長， 並已獲金管會同意申設澳洲雪梨辦事處， 有助拓展泛太平洋金融服務網絡；富邦產險總保費市佔率連續38年 居冠，承保績效良好；富邦證券經紀及興櫃業務居市場前三大。

蔡明興指出，在因應疫情上，富邦發揮金融專業服務精神， 與客戶共同抗疫，富邦人壽及富邦產險共同推廣防疫保險商品， 進件量已逾12.5萬件， 富邦產險獨家提供居家隔離保障及富邦人壽推出法定傳染病醫療/壽 險保障；北富銀積極配合政府政策，推動各項紓困貸款，發行mom o聯名卡，數位通路交易客戶大幅成長； 富邦證券提升客戶線上開戶便利性，線上開戶數較去年同期倍增； 富邦華一銀行及富邦銀行(香港)則支持企業及個人客戶紓困需求。 即使金融市場受疫情衝擊，富邦金控仍不斷深化各項金融服務版圖， 持續朝「成為亞洲一流金融機構」的願景穩步邁進。

富邦人壽2020年第一季投資績效表現亮眼，稅後淨利達161. 02億元，較去年同期大幅成長425%。由於2019年躉繳商品 停售效應使基期較高及疫情影響，2020年第一季初年度保費（F YP）為371億元，較去年同期下降；續年度保費為1,056億 元，較去年同期成長10.2%， 初年度保費及續年度保費皆排名業界第二；2020年第一季總保費 收入 (TP)為1,427億元。受惠傳統分期繳保單佔比提升， 初年度等價保費(FYPE)達206億元，較去年同期成長35. 3%，排名業界第一。新契約價值(VNB)達89億元， 較去年同期成長8.3%。 由於業務員通路及外部銀行通路的分期繳業績顯著提升， 有助提高初年度等價保費占比及成長。

富邦人壽投資資產規模穩定成長，2020年3月底總投資資產達4 兆247億元，較去年同期成長6.2%，2020年第一季增加國 外投資資產，持續視市場變化動態調整資產配置。 海外固定收益資產以投資等級公司債及金融債為主， 地區別則以北美為主要投資地區，並視市場狀況動態調整。 投資收益主要來自經常性投資收益，受惠股利收入及基金配息帶動， 經常性投資收益較去年同期成長7%達309億元。

在台美利差收窄趨勢下，富邦人壽2020年第一季經常性避險成長 下降，避險後經常性收益率較去年同期提升至2.61%。 保費帶動整體負債成本持續改善，產品組合中由於分期繳佔比提升， 使首年成本增加，故損益兩平點上升。

台北富邦銀行2020年第一季稅後淨利41.28億元， 核心收益呈穩定雙位數成長， 利息淨收益和手續費淨收益較去年同期分別成長12%、24%。 企業授信與個人放款穩定成長，全行放款年成長11.5%。 台外幣授信餘額成長，整體企業授信餘額年成長20.4%， 中小企業授信餘額年成長12.9%，佔企業授信比重穩定維持於4 0%以上。其他個人授信餘額年成長9.5%， 占整體個人授信比重為10.3%。北富銀台外幣存款成長，截至2 020年3月底總規模已突破2兆元。 其中外幣放款成長帶動存放比提升至38.7%， 若含外幣債券投資，外幣資金運用效率達70.8%。

由於外幣放款規模成長及負債結構優化，2020年第一季北富銀存 放利差較去年同期提升至1.43%， 在逐步擴增外幣債券投資部位，抵銷部份降息影響下，淨利差( NIM)維持穩定為1.10%。受法人戶個案逾期放款影響， 逾放比增加，備抵呆帳覆蓋率下降，但打銷後4月底逾放比率已降至 0.2%以下，備抵呆帳覆蓋率回升至650%以上。

2020年第一季北富銀手續費淨收益較去年同期大幅成長23. 8%，主要受惠財管、信用卡及聯貸收益皆雙位數成長， 其中財管手續費淨收益受投資商品收益成長帶動，較去年同期成長2 2.5%。海外分行淨收益雖受香港分行因局勢動盪影響， 惟新加坡及越南地區穩定成長，整體放款動能較去年同期成長19% 。

富邦產險2020年第一季直接簽單保費達119億元， 較去年同期成長10.1%，優於市場表現。截至今年3月底市佔率 達24.8%，較去年同期增加0.7%，連續38年蟬聯產險市場 龍頭地位。2020年第一季稅後淨利14.84億元， 較去年同期大幅成長24%。受車險損失率影響，自留綜合率為90 .9%，整體費用率持續優化。

富邦證券2020年第一季稅後淨利為1.7億元， 經紀及興櫃業務位居市場前三大。經紀業務市佔率5.33%， 經紀收入受市場成交量帶動，較去年同期成長46.1%； 興櫃業務市佔率20.1%，為市場排名第二。 富邦證券因應疫情持續提升數位平台資源，提供完整金融訊息， 落實風險及部位控管。

富邦華一銀行2020年第一季存款、貸款餘額雙創歷史新高， 年成長分別為54.4%和34.2%， 帶動資產規模較去年同期大幅成長43.7%，達人民幣1, 046.8億元。由於資產規模成長迅速， 稅後淨利亦較去年同期成長17.6%。而隨著資產規模擴大， 資產品質亦控管得宜，備抵呆帳覆蓋率與逾放比分別為177.6% 、1.02%，皆優於去年同期。

富邦金控及北富銀則持續支持富邦華一在資本強健上的正向發展， 北富銀並於4月21日公告，今年將以人民幣10億元100%認購 富邦華一銀行現金增資之股權，以強化富邦華一資本結構。

富邦金控今日也公佈2019年底富邦人壽隱含價值（Embedd ed Value，簡稱EV）為6,052億元，較2018年底的4, 785億元上升26.5%，主因2019年淨值提升以及新契約銷 售亮眼，帶動EV成長。

人壽2019年分期繳傳統型商品銷售成長，使新契約價值( Value of New Business，簡稱VNB)達327億元，年成長22.8% 。

富邦人壽每股EV為54.6元，反映在富邦金控每股EV為59. 1元。在精算評估價值(Appraisal Value，簡稱AV)方面，若計入未來20年新契約價值， 富邦人壽2019年底的AV為8,941億元，人壽每股AV為8 0.7元，換算金控每股AV為87.4元。

富邦金控及各子公司2020年第一季重要財務數字詳如下表：

單位：新台幣百萬元

項目 稅後淨利 (Net Income) 資產報酬率 (ROA) 股東權益報酬率 (ROE) 資產總額 (Total Assets) 富邦人壽 16,102 1.35% 22.59% 4,785,534 台北富邦銀行 4,128 0.56% 8.21% 3,168,759 富邦華一銀行-註 409 0.38% 6.14% 445,952 富邦產險 1,484 5.58% 17.03% 110,506 富邦證券 170 0.50% 1.82% 129,554 富邦金控 22,963 1.08% 16.53% 8,571,206

註：相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。