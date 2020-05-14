中華電信與HTC攜手布局5G 打造VR創新應用服務

台灣電信領導品牌中華電信與全球智慧型手機暨虛擬實境創新設計領 導者HTC（宏達國際電子股份有限公司，以下稱『HTC』）， 今（14）日宣布共同打造VR創新應用服務，布局5G多元內容。 於5G服務推出後，透過5G高速率、低延遲的特性， 結合中華電信最大頻寬與最佳頻位的優勢及HTC首屈一指的VR虛 擬實境技術及平台，創造劇院般的VR影音沉浸式體驗。 中華電信亦獨家提供精采絕倫的酷炫高畫質4K、 VR的演唱會內容，讓消費者感受身歷其境的現場演出效果。

面對5G新浪潮，中華電信與HTC持續緊密合作， 除了日前完成三地VR遠程會議，取得2020策略合作共識， 此次雙方影音內容平台亦展開合作， 積極拓展多樣化的VR應用服務領域， 預計未來將持續透過多元的策略產品合作，建構端到端5G產業鏈， 帶動產業升級！

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示：「 中華電信持續開創5G新局，此次率先宣布與HTC結盟合作， 於5G服務推出後，將拓展VR虛擬應用領域至遊戲、影視、導覽、 教育、藝術等內容，進而打造更優質、嶄新的4K與VR影音體驗。 中華電信長期致力研發嶄新的優質服務， 將引領台灣資通訊產業邁向5G新世代，共創價值！」

HTC台灣區總經理陳柏諭表示：「 未來5G時代所帶來的相關應用將會跳脫我們的想像， 為我們的生活帶來無限的可能， 中華電信與HTC持續宏觀布局5G，預計5G服務推出後， 民眾在家戴上HTC頭戴式顯示器， 即可享受有如身歷其境的優質串流影音內容。 未來不僅可即時提供高品質的VR內容， 更能延伸發展更多雲端產業鏈應用。」

中華電信在5G首波釋照中，於3. 5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬與最佳的頻位， 將持續建構最大頻寬、最廣涵蓋的4G/5G行動寬頻網路， 與國內產業夥伴建立生態圈，以客戶需求為導向， 提供精彩可期的5G創新!