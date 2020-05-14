內政部應用競賽結果出爐 跨系統媒合協助弱勢勇奪金獎

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）內政部昨（13）日舉辦「2020資料創新應用競賽―內政大數據資料應用組」頒獎典禮，今年參賽作品達75件，破歷年紀錄，金獎作品「社會共享家」，透過區塊鏈技術，跨系統媒合需服務的銀髮長者與可提供服務的弱勢家庭，並以超商提供的免費即期品，作為提供服務的獎勵之一，創造社會價值，深具創意與實用性，獲評審一致讚賞，由內政部長徐國勇頒發15萬元首獎獎金。

內政部長徐國勇表示，這次臺灣防疫成功，大數據扮演了重要角色，內政部連結移民署、戶政、民政等跨單位資料，即時為防疫工作做出重大貢獻；連同「口罩2.0」等應用程式，都是數據資訊串聯運用的最佳例子，臺灣智慧科技防疫更獲得國際關注與好評。

內政部表示，今年競賽作品題材多元，包含地方創生、老幼共托、銀青共居、失智關懷、選址決策、疫網打盡、資料智慧查詢等，而學校學生組隊有37件，民間業者38件，業界參與比率提高，3年來首次超過學校件數，顯示內政大數據相關議題的發展漸為各界所關注。

經評審嚴謹選出8隊得獎作品，除「社會共享家」獲得金獎外，銀獎為「EZ宜居選址」獲得8萬元獎金，主要為透過政府開放資料，以生活機能六大構面數據計算宜居指標指數，並搭配實價登錄資料，建立「宜居選址APP 」，方便民眾根據自身需求給予各構面權重，系統即以視覺化的方式，推薦最符合民眾需求的居住地區。

（圖/ 內政部提供）

銅獎為「地創人生」獲得5萬元獎金，主要為緩和地方人口老化及鄉鎮失衡問題，應用內政部社會經濟資料服務平台(SEGIS)所提供之多面向資料，以AI模型判定地方創生目標區域，再結合網路爬蟲技術，找出人們對該地之關注點，進而歸納得知地方創生的突破口，讓資源進行有效投注，以提升居住意願及就業率。

另外進入決選的5件作品，包括「波麗士大人應用程式」、「老幼共托需求大數據預測分析模型」、「三明治族的救星—育兒扶老資訊平台」、「家有一寶」及「Kids Diary—孩子生活規劃的最佳選擇」亦屬上乘之作，皆可獲榮譽獎殊榮及1萬元獎金。本次競賽8名入選的隊伍，除依獎項頒發獎金外，各隊都可再獲得價值1千元美金的AWS點數。

內政部指出，今年應用競賽為提升內政資料應用層級，首次釋出「內政大數據模擬資料」供競賽團隊使用，這是根據真實資料分配樣態產製的模擬資料集，完全沒有個資疑慮又能作AI運用。也特別感謝台灣亞馬遜網路服務公司(AWS)，免費提供雲端平台供參賽者開發作品，使這些大量資料能作高效率的複雜運算。