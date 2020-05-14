【武漢肺炎】研究：無症狀貓患者恐傳染給其他貓星人

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）鑒於各地傳出貓科動物染上新型冠狀肺炎（COVID-19）之零星案例，為了探究家貓染疫的難易度，美國科學家進行了一項實驗，結果發現，武漢肺炎的確容易在貓星人之間傳播，且受試貓都成了「無症狀患者」。

美聯社報導，在美國威斯康辛大學獸醫學院（University of Wisconsin School of Veterinary Medicine）進行的實驗中，研究人員使三隻貓從人類身上染上新冠病毒，再讓牠們個別與未染疫的貓共處一室。五天後，另外三隻貓全數受到感染，但六隻都未出現任何症狀。相關結果13日發布於新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）。

此前，紐約布朗克斯動物園（Bronx Zoo）的幾隻獅、虎，還有部分美國家貓，也都因出現了呼吸道症狀而確診。研究人員指出，本次實驗再次驗證，新冠肺炎的人貓傳播鏈有待進一步釐清。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC），目前有限資訊顯示，寵物將新冠肺炎病毒傳染到人類身上的機率並不高。美國獸醫學會（American Veterinary Medical Association）也淡化此一連結，稱「不能因動物可在實驗室中刻意受到感染，就推論牠們也會在自然條件下染上病毒」。

上個月英國獸醫協會（British Veterinary Association）則呼籲，若飼主是確診患者，或正檢疫隔離中，最好別讓家中毛孩到外頭趴趴走，因病毒可能會沾染到貓毛，若被外人撫摸，就會增加傳播風險。

不過，專家的共識是，少親吻貓咪、加強飼主衛生才是重點，且對於有遛達需求、需出門釋放壓力的貓，不該一味予以禁足。