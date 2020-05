【武漢肺炎】研究：無症狀貓患者恐傳染給其他貓星人

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)鑒於各地傳出貓科動物染上新型冠狀肺炎(COVID-19)之零星案例,為了探究家貓染疫的難易度,美國科學家進行了一項實驗,結果發現,武漢肺炎的確容易在貓星人之間傳播,且受試貓都成了「無症狀患者」。

美聯社報導,在美國威斯康辛大學獸醫學院(University of Wisconsin School of Veterinary Medicine)進行的實驗中,研究人員使三隻貓從人類身上染上新冠病毒,再讓牠們個別與未染疫的貓共處一室。五天後,另外三隻貓全數受到感染,但六隻都未出現任何症狀。相關結果13日發布於新英格蘭醫學期刊(New England Journal of Medicine)。

此前,紐約布朗克斯動物園(Bronx Zoo)的幾隻獅、虎,還有部分美國家貓,也都因出現了呼吸道症狀而確診。研究人員指出,本次實驗再次驗證,新冠肺炎的人貓傳播鏈有待進一步釐清。

根據美國疾病管制與預防中心(CDC),目前有限資訊顯示,寵物將新冠肺炎病毒傳染到人類身上的機率並不高。美國獸醫學會(American Veterinary Medical Association)也淡化此一連結,稱「不能因動物可在實驗室中刻意受到感染,就推論牠們也會在自然條件下染上病毒」。

上個月英國獸醫協會(British Veterinary Association)則呼籲,若飼主是確診患者,或正檢疫隔離中,最好別讓家中毛孩到外頭趴趴走,因病毒可能會沾染到貓毛,若被外人撫摸,就會增加傳播風險。

不過,專家的共識是,少親吻貓咪、加強飼主衛生才是重點,且對於有遛達需求、需出門釋放壓力的貓,不該一味予以禁足。