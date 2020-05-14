防疫優先 移民署DIY乾洗手課程邀新住民家庭參加

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署新竹縣服務站日前舉辦「『2020愛您N次方』母親節慶祝活動」，並結合抗菌乾洗手DIY課程，讓新住民家庭們一起體驗親手製作茶樹精油抗菌乾洗手液，促進新住民及其子女間的情感互動及交流，並藉由防疫宣導提升新住民的防疫觀念。

移民署新竹縣服務站為了和新住民一同歡慶母親節，在母親節前夕於新竹縣竹北市「家族咖啡」辦理「家庭教育暨居停留法令宣導課程」並結合母親節活動，特別邀請明新科技大學化學工程與材料科技系的顏志超教授，來跟新住民家庭分享如何在家自己製作抗菌乾洗手，只要備齊材料，簡單的幾個步驟就可以DIY做出具有抗菌效果的洗手液，隨身攜帶加強自身的健康安全管理。

越南籍新住民黃佩玲表示，在疫情期間自己隨身都會攜帶洗手乳或是乾洗手，這次和兒子一起來參加活動，才知道原來乾洗手製作的過程這麼簡單，以後就可以教家人們自己DIY。

柬埔寨籍的新住民王秀麗也說，活動中的防疫宣導讓大家知道「勤洗手」的重要性，希望家人們能健康並安全的度過疫情，也會將活動中的防疫訊息及自製的乾洗手分送給家人。

新竹縣服務站表示，今年的母親節，特別邀請明新科技大學的顏教授來教導大家如何自製抗菌乾洗手，並將正確洗手的訊息宣導給大家，希望能讓新住民對於疫情的防疫意識能更加提升。

針對本次武漢肺炎病毒防疫，移民署包括外籍移工及外籍生申請案件等，都已經採線上辦理，對於合法停留在臺的外來人口因應疫情也自動給予特別30天的延期，以減少民眾到公共場所。