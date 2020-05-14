武漢肺炎衝擊下 聯合國報告：2020年全球經濟因疫情萎縮3.2%

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）聯合國13日在紐約總部發佈2020年《世界經濟形勢與展望》中期報告並指出，全球受武漢肺炎疫情衝擊下，世界經濟將是自1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退，預計今(2020)年萎縮3.2%。

《世界經濟形勢與展望》(World Economic Situation and Prospect, WESP)報告顯示， 發達國家的國內生產總值增速，今年將下降至-5.0%，而發展中國家的產出也將縮減0.7%。預計2020年和2021年全球累計產出損失將近8.5兆美元，幾乎把前4年所累績的產出收益賠光。

自武漢肺炎在全球大流行，截至14日，全球有超過438萬人確診，近30萬人死亡。為了杜絕疫情的擴散，各國政府實施的封城措施以及邊境的關閉，間介停止了整個地區的經濟活動，造成全世界有數以百萬計的人失業、收入驟減。

中央社引述IMF首席經濟學家戈匹納斯（Gita Gopinath）的話並表示，由於全球疫情蔓延，消費與其他數據大幅下挫，在在顯示IMF先前所預測的全球經濟悲觀展望，還會向下修正。

聯合國表示，在2020年，武漢肺炎疫情大流行將導致3430萬人的生活降至極端貧困線以下，其中56%的增長發生在非洲國家。到2030年，可能還會有1.3億人加入極端貧困人口的行列，這對消除極端貧困和饑餓的全球努力是沉重打擊。