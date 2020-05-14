文化部、台中市府協商破局！台灣國家漫畫博物館另尋地點

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)文化部與台中物府合作破局！文化部將另覓地點設置國家漫畫博物館，仍將以同樣預算規模補助支持中市府將中臺灣電影中心新建完成， 原國家漫畫博物館空間調整為ACG產業中心等相關用途。

文化部於20 15年受臺中市政府邀請合建「中臺灣電影中心」，雙方並於201 7年10月簽署「國家漫畫博物館」合作意向書， 原訂以中臺灣電影中心部分空間建置國家漫畫博物館， 為臺灣漫畫設置專屬之典藏及展示區域。 經雙方近30次協商會議後， 始終無法達成本部自合作起即提出之博物館空間三大基本需求，即「 空間集中」、「獨立出入口」、「獨立機電系統」， 博物館空間不能與商場混在一起，故雙方至今仍未簽訂行政契約。

文化部表示，中臺灣電影中心現行空間規劃實難以調整為符合一國 家級漫畫博物館之基本維運標準。因此，決議將另覓地點設置國家漫畫博物館， 但文化部已向臺中市政府表示， 將以同樣預算規模補助支持中市府將中臺灣電影中心新建完成， 原國家漫畫博物館空間調整為ACG產業中心等相關用途。（註：維基百科解釋：ACG即日本動畫（Anime）、漫畫（Comics）與電子遊戲（Games）的英文首字母縮寫）

文化部表示，本案為臺中市政府主動提議合建， 而文化部從合作開始即一直主張國家漫畫博物館空間應符合三大基本 需求原則，包含：雙方取得之建物空間應盡量各自集中， 有獨立之出入口及分設水電系統，如逃生動線、 消防規劃及機電設備等須與電影中心其他商場空間有所區隔， 以符合國家級漫畫博物館之專業標準及後續營運需求。

文化部強調，建置國家漫畫博物館的目標亦不會停滯，自2017年 開始即已啟動相關文物徵集， 目前並已委由國立臺灣歷史博物館啟動成立籌備小組， 截至目前已蒐集之漫畫文物也已由該館協助暫管及保存。

文化部說明，至於國家漫畫博物館後續設置地點， 文化部亦歡迎臺中市及各縣市政府提案其他可供建置之地點， 後續將由專業團隊協助評估。