再出發！台北松山文創園區聯手美國創新中心　開放原創與新創品牌進駐

「松菸創作者工廠」重新改裝再出發！提供創作者更優質的創作空間、更豐富的育成資源，協助品牌進行市場驗證(圖/松菸提供) 「松菸創作者工廠」重新改裝再出發！提供創作者更優質的創作空間、更豐富的育成資源，協助品牌進行市場驗證(圖/松菸提供)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)松山文創園區攜手美國創新中心邀請原創與新創品牌進駐創作者工坊，徵件開放至26日。

為提供創作者更優質的創作空間、更豐富的育成資源，「松菸創作者工廠」改裝全新出發！松山文創園區既有的扶植服務與展售平台，結合美國創新中心 導入數位創新的機具設備與學習資源，加速商品開發與市場驗證的效率，可望成為臺北最佳執行創意點子驗證的前哨站。即日起至5/26開放徵件，邀請原創與新創品牌進駐其中，一同交流分享、共好共榮！

2016年成立的「松菸創作者工廠」，承載過去菸廠留下的工業化特質，轉化以工藝創作為底蘊的職人精神，融合了Co-working Space與Maker Space的理念，提供創作空間、交流空間及機具設備讓創作者運用，供新時代職人在此群聚、合作、交流，三年來共計孕育22組創作者，包括參加2019臺北時裝週的新銳設計師C JEAN(簡君嫄)、協助金門酒廠首間光雕投影酒吧設計與製作的新媒體公司天衍互動等，在其創業發展從零到一的關鍵時期提供相關資源，成為創作者背後的重要推手。

第一屆進駐品牌手手Hands創辦人姜文中表示：「松菸創作者工廠能提供空間、機具及各種商業性輔導等資源，協助我們避免一些不必要的犯錯，加速品牌發展成長！」

開園即將屆滿十年的松山文創園區正面臨轉型階段，「松菸創作者工廠」也進行資源的盤點整合，重新定位再出發。位於臺北機場、松山菸廠及國父紀念館三大古蹟場域匯聚點，及臺北市信義區、臺北大巨蛋及臺北文創三大經濟產業鏈結點，松山文創園區建構了創意產業生態鏈結及文化觀光軸線，提供進駐品牌進行產業交流與市場驗證的最佳場域，除了在「松菸風格店家」進行通路測試，更可嘗試各式創意實踐：本質創作室在「松菸風格店家」的主題展區策辦「本質展－生活飾物」，邀集各工藝品牌共同進行產品展售與手作課程；離駐品牌花寓設計在「松菸小賣所二號店」首度營運為期四個月的快閃店「珠寶花卉寓所」，站在銷售第一線蒐集市場回饋並進行產品修正。

品牌從創新研發、合作鏈結並進入市場驗證，「松菸創作者工廠」在此一過程中更將提供機具設備、顧問諮詢、通路媒合等相關資源，積極協助朝向經營及產業化的發展。如與美國創新中心策略合作，品牌可應用其提供的數位機具設備進行打樣甚至微型量產；以及推動國際參展與國際交流計畫，串聯跨國資源將在地品牌推向國際。

從創作者的推手轉型為品牌驗證市場前哨站，「松菸創作者工廠」期待能協助初具雛形的品牌將創意轉化為商業，並將一推廣到一百，達到規模經濟並放眼國際市場。欲了解更多有關「松菸創作者工廠-空間使用徵選計畫」詳細資訊，請上官網查詢。