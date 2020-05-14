國際會議最新全球排名出爐 臺灣創5年來新高攀亞洲第4

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）全球協會型會議最重要國際組織「國際會議協會, 以下簡稱ICCA）」，5月12日公布最新出爐「全球協會型國際會議統計報告（2019 Statistics Report）」，我國以163場次名列亞洲第4，創5年來排名新高，也平了歷年最佳記錄。

對外貿易發展協會表示，根據ICCA公布的2019年全球及亞洲會議排名資料，臺灣整體表現除排名表現亮眼外，城市排名也多達13個城市舉辦符合ICCA標準的國際會議，遍及雙北、高雄、臺中、新竹、臺南、花蓮、屏東（墾丁）、嘉義、基隆、宜蘭、南投（日月潭）、苗栗等，展現我國會議「遍地開花」政策奏效。其中，臺北更創下歷年新高，以101場較去年再提升1名，排名亞洲城市第5。

貿協表示，臺灣計163場協會型國際會議主要類別在醫學、科技、科學會議等3大領域，憑藉著臺灣豐沛的專業能量及領先的產業技術，成功爭取舉辦國際重量級醫療會議，例如「2019國際醫療照護品質與安全論壇」、亞洲區生化與生物工程學術界的重要交流平臺「2019亞洲生物技術大會（ACB）」等多項指標型會議。

其他領域也展露頭角，諸如，探討人權、民主領域頗具地位的指標會議「第4屆世界婦女庇護安置大會」、「國際人權聯盟（FIDH）大會」及全球規模最大的國際飛安會議「第72屆世界飛安高峰會（IASS）」均選擇來臺舉辦，由會議的多元性可見我國在各個領域、產業的發展成果備受國際肯定。

ICCA每年公布之「全球協會型國際會議統計報告（Statistics Report）」，主要針對符合其標準（會議總人數超過50人以上、在3個國家以上輪流舉辦之經常性會議）之協會型國際會議進行統計及分析。