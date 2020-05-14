【更新】蘇貞昌上午完成內閣總辭　國發會主委不續任、文化部與科技部長有意交棒

更新時間: 2020-05-14 14:16

首次發稿: 2020-05-14 11:46

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）行政院長蘇貞昌今天(14日) 在行政院會率內閣總辭，所有內閣成員依序在總辭公文上簽名或蓋章後，最後由蘇貞昌批示簽呈文稿，完成總辭程序。

圖/中央社

行政院長蘇貞昌今天在行政院會率內閣總辭，蘇貞昌在會中向閣員鞠躬道謝，並表示「我非常肯定各位，各位真的是最強的團隊」。

行政院會今天上午只有兩個議案，第一是衛生福利部報告武漢肺炎疫情現況及應處作為，第二案就是行政院總辭。

完成總辭程序後蘇貞昌發表談話，隨後與內閣成員合影，拍攝「畢業照」。

中央社報導，總統蔡英文將在520展開第二任期，蔡總統8日宣布邀請蘇貞昌在520後繼續擔任閣揆。

蘇貞昌將在總辭後進行內閣人事徵詢，傾向微幅調整，其中國發會主委陳美伶確定不續任，科技部長陳良基學校借調期即將屆滿，總辭後在臉書發文透露向蘇貞昌表達交棒之意。

有媒體報導，文化部長鄭麗君請辭成定局，將回歸家庭陪伴小孩成長，行政院已在思考新任文化部長人選。科技部長陳良基傳出因生涯規劃將離任。政務委員龔明鑫可望接國發會主委。

今天(14日) 下午一點左右，文化部長鄭麗君在臉書po文表達去意，同時附上她與小孩的照片:

標題為【一千多個打拚的日子，感謝有您】

今年初，蔡總統順利連任，我曾於1月16日向蘇院長提出辭呈，報告我希望卸下職務，在孩子上小學前專心陪伴他一段時間。不過，後來肺炎疫情爆發，由於掛心疫情對藝文產業及藝文工作者帶來衝擊，防疫及紓困工作迫在眉睫，因而暫延了離開的時程。

鄭麗君表示，四年前她以「服兵役」的心情接下文化部長職務，帶著文化政策白皮書，希望為台灣文化發展建立文化治理體系。

只是，身為母親，眼看孩子一天天長大，心裡的掙扎與日俱增，對於自己無法送他上下課，沒能幫他做晚餐，沒能在他成長關鍵期多陪伴，心裡總是感到遺憾。

文末她強調: 「在追求理想的道路上，我們會再相遇，一起成為起造理想國度的快樂工匠！」

今天稍早國發會主委陳美伶與蘇貞昌院長面談之後，發信給國發會同仁，證實她確定不續任，她並感謝國發會同仁過去兩年多來的努力，得以解決許多過去未曾處理的難題。

陳美伶傳給國發會同仁的信，內容寫道，「剛剛走出院長辦公室，正式被告知520後不再續任國發會主委！能夠卸下重擔，誠摯的向我最親愛的國發團隊每一位夥伴致謝，我心中充滿著無限的感恩與敬意」。

她特別感謝國發會同仁近一千個日子夙夜匪懈的共同打拚與努力，「大家是最棒的公務員，是國家最重要的資產」，也期許記得要永遠對工作有熱情、對服務人民有使命感。

她也感謝包括美國商會、歐洲商會及日本工商會等支持，讓白皮書的每項建議可以獲得解決及進展，2年來確實共同完成許多過去許久未能處理的難題。

此外，她也感謝各工商團體對國發會的鞭策，讓許多陳痾舊案得以透過法規鬆綁迎刃而解，改善投資經營環境。

對於她致力扶植的新創團隊，陳美伶表示，感謝Startup Island Taiwan的台灣新創團隊，讓她看到台灣的希望與未來，也讓她的工作增添生氣與活力。

她並感謝全國，包括離島（尤其馬祖）的地方創生團隊，團員們的聰穎與智慧打造一個個感動故事，讓她俯仰之間充滿熱情及熱血。

陳美伶最後感性的說，未來只是在不同的時空見面，心還是在一起，心中充滿感恩、感激，感謝國發會同仁豐富了她在國發會的日子，「美伶姐永遠在這裡」。

國發會主委陳美伶。(中央社檔案照片)