【突發新聞】民進黨高雄市議員韓賜村涉撞死騎士　死者妻今傳墜樓重傷

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）民進黨籍高雄市議員韓賜村7日涉嫌駕車撞死余姓騎士，余妻今天(14) 上午在高市前鎮區南衙路住處4樓墜下，造成全身多處骨折併有輕微腦內出血，經送醫仍在搶救中。

警方指出，余妻是越南籍新住民，墜樓原因還在了解中。

高雄市立小港醫院指出，48歲的余妻上午約8時50分到院，意識清醒，昏迷指數約11分，全身多處骨折，輕微腦內出血，目前仍在急診搶救。

民進黨高市議員韓賜村7日涉嫌闖紅燈撞倒機車騎士，傷者經送醫於12日不治，警方12日晚依過失致死罪嫌將韓賜村函送法辦，雄檢13日傳訊韓賜村到案，下午訊後諭知新台幣5萬元交保。

中央社報導，韓賜村13日上午曾赴設在余家的死者靈堂弔唁並慰問家屬，他離去時接受媒體訪問否認肇事時闖紅燈，也否認肇事後刻意隱瞞議員身分；韓賜村接著轉往小港警分局應訊後，移送高雄地檢署複訊，檢察官下午訊後諭知5萬元交保。

韓賜村7日下午駕車行經小港區沿海一路、長興路口撞倒余姓機車騎士，造成余男左肋骨斷裂、脾臟破裂及頭部重創，經送醫於12日不治。余男生前在鋼鐵公司上班，全家靠他一份薪水過活，遭此橫禍，留下妻女及老父親，處境堪憐。

61歲的韓賜村曾任高雄縣林園鄉（今高雄市林園區）鄉長，他胞兄是造船業者；韓賜村肇事後雖一直以全名與余家人連繫，但家屬起先不知韓賜村是議員，後來才輾轉知道。