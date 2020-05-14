台德智慧電網與再生能源整合研討會 開啟產業對話平台與合作契機

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北綜合報導）德國經濟辦事處自11日起舉辦為期5天「台德智慧電網與再生能源整合網路研討會」，同時籌組德國智慧電網線上代表團，並邀請台灣經濟部能源局主任秘書翁素珍及德國能源轉型顧問公司執行長兼歐洲能源研究所所長Lars Waldmann作為嘉賓，分享再生能源整合路上遇到的挑戰與經驗，該活動吸引逾80位民眾線上觀看。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科（Axel Limberg）開幕致詞時表示，智慧電網將於未來能源供應市場中扮演極為重要的角色，因其具有穩定的電力調節系統以及可有效率的分配電力。

德國經濟辦事處表示，德國聯邦經濟暨能源部推動的「中小企業全球化」政策，旨在為各行各業的中小型德國企業進行初步商務聯繫並規劃一系列海外補助專案。這次代表團訪問台灣的主要目的，是為提供一個平台給活躍於離岸風電的德國企業與台灣企業，以開啟相關產業對話並奠立未來合作新契機。

「台德智慧電網與再生能源整合網路研討會」吸引超過80位觀眾上線觀看，研討會中專家講者針對再生能源整合的路上將遇到的挑戰與解決方案、並進行討論與分享卓見。

德國智慧電網線上代表團共計五家，且都是從事並活躍於智慧電網的德國企業，分別是：

「Energy Meteo Systems」為全球領導能源預測與虛擬電廠資訊供應商，其主要提供電網裝置業者與電力供應市場相關能源管理服務。該公司預測，全球的風力發電和太陽能發電在電力市場的占比將分別超過50%和40%，並可貢獻可靠的預測數據。

「Envelio GmbH」提供智慧電網系統整合平台，主要開發數位系統以輔助電網暨裝置設置業者管理能源軟硬體設備，以及統整相關能源資訊。

「Greengate AG」自2000年來，一直致力於開發具高適應性、創新性且適用於系統與基礎設施維護的軟體解決方案，而GS-Service便是能協助製造業、能源產業或是水利產業客戶在技術管理、維護排程和營運管理的最佳軟體。

「J. Schneider Elektrotechnik GmbH」在全球市場上扮演工業能源提供的領先供應商角色。其產品包含工業用變壓器、高壓直流電源(不斷電系統)、電子濾波器及扼流圈等。

「Tesvolt GmbH」專為企業組織提供電池存儲，並使用最現代的電池組生產電能。另外TESVOLT的存儲系統，可在高壓及低壓的環境下使用，並連結到能源生產商，如: 太陽能、風能、水力和熱電聯產，包括並網和離網。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科（Axel Limberg）。(照片由德國經濟辦事處提供)