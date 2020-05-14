疫情趨緩？解除封鎖指日可待？WHO：病毒可能不會完全消失

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）在各國開始放鬆管制的同時，回升的染病率直接點出武漢肺炎（新型冠狀肺炎）疫情還沒有完全遠去，世界衛生組織(WHO)甚至警告，新冠肺炎最後可能會變成地區性長存的疾病，不會完全消失。

在週三的一場記者會上，世界衛生組織緊急事件部門負責人萊恩博士(Dr. Mike Ryan)指出，建議各國不要試圖預測疫情結束的時間，因為新型肺炎很有可能會像愛滋病毒一樣，變成永遠不會完全消失的一種疾病，長期存在於某些地區，有天還會再度爆發。

為了搶得防疫先機，把國家資助和私人研發的疫苗加起來，大概有100種可能的疫苗正在研發當中，不過萊恩博士說，集中資源開發新型肺炎的疫苗雖然重要，期待卻不應該太高，像是麻疹等傳染病雖然疫苗已經問世許久，世界上仍可看到麻疹的蹤跡。

現階段，如果各國自行統計的數據屬實，全球已經有超過430萬的病例，且有至少30萬人死於新型肺炎，總幹事譚德賽(Tedros Adhanom Ghebreyesus)警告，雖然只要各國一起努力仍有可能可以控制疫情傳播，但是如果要鬆綁各種限制完全解封，將不可避免的迎來第二次爆發，WHO認為此時各國仍應保持最高程度的警戒。

萊恩博士也說，全面性封鎖讓疫情傳播速度下降，這讓有些人產生錯誤的安全感，認為解封指日可待，但是這是危險的想法，疫情仍充滿不確定性，如果貿然解封，病毒還是會捲土重來。