台灣陳建仁副總統臉書發表即將卸任心情：很榮幸擔任公僕 將回中研院作研究

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)即將卸任的副總統陳建仁昨(13日) 晚表示,很榮幸擔任台灣的公僕,這4年來,他不忘初衷,當作一根小蠟燭,燃燒自己、點亮台灣。現在是該回到中研院作為上主手中的小鉛筆,繼續作研究、發表論文、寫書的時候了。謝謝國人同胞給他機會,可以為大家服務。

陳副總統昨晚間在臉書以「2370萬燭光的閃亮臺灣」為標題po文表示,他還記得洪山川總主教曾經告訴他教宗方濟各的名言:

陳副總統表示,從年金改革、婚姻平權、人權保障,到疫情管控,天主總是帶領著他,賜給他勇氣去改變可以改變的事,也賜給他寧靜去接受無法改變的事,更賜給他智慧去分辨可以改變和無法改變的事。

他說,最近4個多月來,武漢肺炎(covid19) 肆虐全球,蔡總統在1月22日召開國安高層會議,確定防疫與紓困的國家對策。行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁統籌各部會,中央疫情指揮中心指揮官陳時中帶領全民團結抗疫,締造佳績而深受國際矚目。

他認為,政府與民間、中央與地方、防疫與紓困國家隊的同心協力,正是台灣防疫成功最重要的關鍵。

陳副總統表示,台灣歷經2003年SARS疫情爆發的苦難,整個衛生防疫體系能夠浴火重生,應該感謝當年的李明亮署長、蘇益仁局長、張鴻仁局長、張上淳教授、郭旭崧局長,以及17年來衛福部及疾管署同仁的不斷向上提升。在這些年來,全民更養成了良好的衛生習慣,願意居家隔離、自主健康管理,也都能夠犧牲小我、成全大我。

他說,他就像印度加爾各答的德蕾莎修女(St. Mother Teresa,聖德肋撒姆姆)所描述的:

「我是上主手中的小鉛筆,祂在思索、祂在撰寫。祂作了每一件事,有時候還真是困難,因為這是一支折斷的鉛筆,祂還必需把它削得更短!」

(I am a little pencil in God’s hands. He does the thinking. He does the writing. He does everything and sometimes it is really hard because it is a broken pencil and He has to sharpen it a little more.)