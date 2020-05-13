輕颱黃蜂預計周末最接近台灣　外圍環流帶來短暫雨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今年西北太平洋第1號颱風黃蜂昨（12）日晚間形成，中央氣象局今（13）日說，輕颱黃蜂強度雖有機會增強為中度颱風，不過撲向台灣機率偏低，但外圍環流會為東半部及南部帶來短暫陣雨或雷雨。

根據中央氣象局資料顯示，黃蜂颱風今日14時的中心位置在北緯12度，東經128.5度，即在馬尼拉東南東方860公里之海面上（鵝鑾鼻東南方1400公里之海面上），以每小時9轉14公里速度，向西北西進行。

氣象局預測明（14）日2時的中心位置在北緯12.8度，東經126度，即在馬尼拉東南東方590公里之海面上（鵝鑾鼻南南東方1180公里之海面上）

綜合媒體報導，黃蜂未來兩天將先進入菲律賓陸地並往北行進，且有機會增強為中度颱風；不過，預估明天黃蜂暴風圈碰觸到菲律賓陸地後，結構會受到破壞，黃蜂颱風中心可能在16日出海後，強度減弱。

氣象局說，黃蜂撲向台灣的機率不大，但路徑不確定性仍大。依目前走勢預測16日、17日是黃蜂最近台灣的時候。

受到外圍環流影響，東半部及南部地區會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後中部以北山區有局部短暫雷陣雨，不過確切雨量多寡，要視未來的颱風結構及偏轉的角度而定，目前看來雨勢可能不會太大。

另外，受到颱風沉降效應的影響，15日、16日西半部地區高溫炎熱，南部局部地區甚至有37度高溫出現的機率。