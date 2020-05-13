民間呼籲政府盡速成立利國利民的「數位科技發展部會」

（台灣英文新聞/ 廖秋煌 台北採訪報導）有鑒於台灣在數位化轉型上缺乏統一的專責機構，以致難以跟上國際發展的腳步，國內眾多的資訊科技產業組織今天(5月13日)又再次呼籲政府籌設數位科技主管機關，以利統籌推動國家數位發展之事務，創造一個利國、利民的環境。

104年資訊軟體協會結合國內54個相關的民間公、協會組成「資訊立法策進聯盟」，推動資訊立法。此二協會發揮龍頭的角色，多年來主張資訊產業對國家經濟的重要性，同時帶領這些來自全臺灣各縣市的資訊相關公、協會一起向中央政府爭取成立一個新的數位專職機關。此一訴求也終於在去年得到蔡英文總統的採納。

蔡總統去年在出席「2019未來科技展」時，致詞表示政府將「研議成立數位科技發展部會，整合資訊、資安、電信、網路、傳播五大領域」，點燃國家數位轉型發展的一道曙光。

本次會議就政府未來成立「數位科技發展部會」之組織功能及資通訊環境議題，邀請了行政院吳政忠政務委員、立法委員蘇巧慧、范雲與產業互動，同時邀請各公、協會代表與會交流研討。

資訊軟體協會理事長沈柏延致詞時表示，數位經濟要超前部署，但沒有一個統一的機關，很難產生動力，因此他呼籲蔡總統在五月20日就職後能夠盡速成立此一機關。

資訊軟體協會理事長高志明表示，以前硬體佔了台灣經濟的一大部分，軟體只是小部分，但現在的狀況已經完全改變了，數位經濟將對台灣的競爭力產生舉足輕重的影響。他表示很高興蔡總統有聽進去他們的建言。高志明補充說，這些民間組織的背後其實代表了龐大的民意。他也希望與會的政務委員以及立委能反映這樣的民間聲音，並盡速促成此一機關的誕生，讓台灣社會的發展更上層樓。

吳政忠說這次武漢肺炎凸顯了數位科技的重要性，因為它展現了無現的可能，改變了社會運作的模式，像是遠距上課、上班、開會等，將會漸漸的普及。他說成立這樣的一個部會是總統和行政院長本來就應該做的，並預言不久的未來將有具體的行動，身為政委的他，將做跨部會以及民間的協調，並盡快擬定組織草稿。

立委蘇巧慧表示現有的科技部無法完全處理數位科技的事務，因其涉及的層面廣大，包括教育、文化等方面，所以她贊成設立數位主管機關。

多數與會的公、協會代表也表達他們的看法，其中多數人的共同看法是: 希望政府不要再拖延，最好能在一年內成立此一機關，以免錯失時機，失去競爭力。