台灣申請改列口蹄疫非疫區 6月可望有結果

示意圖/Pixabay，由Peggy Choucair提供。 示意圖/Pixabay，由Peggy Choucair提供。

農委會防檢局局長杜文珍今天表示，台灣申請成為口蹄疫不打疫苗非疫區的報告，世界動物衛生組織（OIE）科學委員會審查完竣，符合認定條件，預計5月底完成會員國評論，結果可望6月初出爐。

杜文珍是中華民國在OIE的常任代表，他說，接獲OIE科學委員會通知，農委會提出的報告經過審查，符合OIE法典中有關口蹄疫非疫區的認定要件，現正進行會員國評論，會員國若提出意見，由農委會回覆，評論期60天，5月底完成。

由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒全球，農委會副主委黃金城指出，原訂5月下旬舉行的OIE第88屆年會不召開，至於台灣是否改列口蹄疫不打疫苗非疫區，預計6月初結果出爐會公告通知。

台灣生鮮豬肉能否恢復出口，與OIE是否宣告台灣為不打疫苗非疫區息息相關，先前農委會主委陳吉仲提及，準備以新加坡做為台灣生鮮豬肉外銷目標市場。

杜文珍說，繼上個月新加坡開放台灣的加工豬肉產品輸入，生鮮豬肉方面，通常輸入國會派檢疫官查場，實際情況要看新加坡是否要再派員來台查場確認，以符合輸入要求。

農委會去年7月1日宣布，歷經22年3個月26天防疫，台灣終於取得向OIE申請成為口蹄疫不打疫苗非疫區的資格。之後的流程是提出申請報告、繳交問卷，再經過OIE科學委員會審查、會員國評論無意見，就能由OIE宣告台灣成為不打疫苗的非疫區。