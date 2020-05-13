林佳龍：醫事人員住防疫旅館　每房每日折1500元　不分平假日

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）交通部長林佳龍今（13）日宣布，即日起至6月底，符合資格的醫事人員入住防疫旅館，每房每日可折抵1500元，不分平假日且不限使用次數，補助期間追溯自5月1日起至6月30日止。

林佳龍今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會表示，許多醫護反應第一線醫事人員在龐大壓力下長時間工作，「住」也成為他們最煩惱的問題。

中央社引述林佳龍說法，醫事人員一方面擔心常回家會增加家人感染風險，但另一方面又覺得旅館住宿費很貴，而且不一定能就近找到住處，因此在指揮中心協助下，決定將醫事人員納入防疫旅宿要點適用對象。

補助期間追溯自5月1日起至6月30日，林佳龍說，醫事人員若經衛福部認定有需求且符合標準，只要出具證件及各醫療院所開立的文件就能辦理，入住防疫旅館每房每日折抵1500元，不分平假日，且不限使用次數。

林佳龍指出，入住旅館名單均公布在台灣旅宿網的「防疫旅宿」專區，符合資格的醫事人員可洽旅宿業者訂房，很多星級旅館也積極提供優惠給參與防疫第一線的醫護，希望藉此提供醫事人員一點紓壓的管道。

此外，林佳龍說，若有旅宿業者想參與此方案，也可向縣市政府報名，經核可者，都可以參與挺醫護防疫旅宿政策。