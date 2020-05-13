【武漢肺炎】中國疫情再延燒？　吉林市封城「進入戰時狀態」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國吉林省吉林市今（13）日早上發布通告，由於舒蘭市、豐滿區相繼爆發武漢肺炎疫情，為了有效控制疫情，吉林市城區比照高風險地區，即日起全面實行封閉管理，嚴防人員隨意出入。

中國媒體新京報報導，吉林市13日上午舉行疫情防控新聞發布會。吉林市副市長蓋東平宣布，針對當前疫情形勢，加大全市社會面管控，城區以居民小區為單位，鄉村以自然屯為單位，全面實行封閉管理，嚴防人員隨意出入。

吉林市轄下的舒蘭市7日爆發首例本地確診病例以來，截至13日早上8時，吉林市累計本土確診病例21例。其中，舒蘭市確診病例14例、豐滿區7例；累計本地確診病例的密切接觸者已達367人。

吉林市爆發本土群聚感染疫情，源頭是舒蘭市公安局一名45歲洗衣女工，根據官方通報，她並無省外居住史、活動史，也沒有任何接觸史，平常上下班都是自己開車，且出門都會配戴口罩，迄今仍未查明感染源，而她一個人又傳給11位親朋好友及同事。

據吉林市衛健委官網通報，吉林市13日發佈「關於吉林市城區進一步強化疫情管控措施的公告」，公告並要求強化社區村屯封閉措施。城區以居民小區為單位，鄉村以自然屯為單位，全面實行封閉管理，做好掃碼、登記、測溫工作，嚴防人員隨意出入。城鄉結合部通達性較強或公路沿線的村屯要組建巡邏隊，嚴格加強管控。

強化全面排查措施，對確診病例密切接觸人員、境外返吉人員和高風險地區旅居人員，實行網格化、地毯式全面排查，做到不漏一戶、不落一人。

公告要求吉林市停運所有客運班線、旅遊包車，貨運車輛正常通行。前往外地人員須持48小時內自費核酸檢測陰性報告並嚴格自我隔離後，方可登記出城。

城區藥店、診所停止銷售「一退兩抗」藥品（退燒、抗病毒、抗生素類藥品），發燒病人一律引導至定點醫療機構發燒門診就診，診所禁止接診發燒病人。

公告還要求全市所有室內景區、影劇院、歌舞廳、遊藝廳、營業性演出場所、網吧、室內體育場館、棋牌室、麻將館、撞球廳、浴池等人員聚集場所一律停止營業。

同時，一律暫停舉辦聚集性活動，禁止任何單位和個人舉辦任何形式的聚餐活動。機關企事業單位一律禁止在餐廳內用餐。營業性餐飲單位就餐人員每桌不超過3至5人、間隔1公尺以上，倡導提供外賣服務。

公告並規定，所有人員進入公共場所，乘坐公共交通工具，必須佩戴口罩。