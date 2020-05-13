政院拍版擴大紓困　勞工紓困貸款增50萬個名額

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）為協助受新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響的勞工度過生活難關，行政院今（13）日拍板擴大開辦勞工紓困貸款，將再增加50萬個申貸名額。

根據勞動部資料，自4月30日起分兩批開辦的勞工紓困貸款，截至昨（12）日止累積申請件數達54萬7,381件，已超過原預定的50萬個名額；因政策反應熱烈，行政院決定再增加50萬個貸款名額，以協助受疫情影響的勞工以貸款獲得資金，因應短期緊急生活需求。

勞工紓困貸款是由銀行提供自有資金，財團法人中小企業信用保證基金提供百分之百信用保證，並由勞動部補貼第一年貸款利息，年滿20歲本國籍勞工受疫情影響生活，有參加勞工保險或可提出工作事實證明者（例工作收入證明），便可申請貸款。

申貸人貸款額度最高新台幣10萬元，貸款期限三年，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為百分之1.845。貸款第一年前六個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第七個月至第12個月攤還本金；第2年起按月攤還本金及利息。



勞動部表示，為使勞工能迅速獲得貸款，有勞保者申請貸款時不須再檢附工作證明文件；而為加速銀行審查作業，勞動部已協調銀行使用「勞工紓困貸款簡易信用評分表」瞭解申貸人還款來源，評分方式以申貸人近12個月勞保投保紀錄，每一個月以10分計，勞保投保薪資等級在新台幣2萬3,800元以上，每一個月另加計10分，未投保者則依所提供的工作收入證明計分。

勞動部指出，目前已有35家銀行及信用合作社承辦本貸款，如欲了解更多勞工紓困貸款相關內容，可至勞動部網站瀏覽查詢。