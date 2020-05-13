新北學子熱心公益紅不讓 保德信青少年志工獲獎全國最多

全國最大青少年志工表揚平台的「 保德信青少年志工菁英獎」，公佈第20屆評選結果， 新北獲獎的學子學校最多，今年獲獎計有：親善大使獎1位、 傑出志工獎2位、奉獻獎17位、服務獎45位、 社團影響力獎1隊、服務教育楷模獎2校及宏揚公益獎2位教師； 新北青少年志工用行動展現善的影響力， 足見新北市一直重視並推動青少年服務學習展現正向軟實力。

全台今年有3,300多位青少年志工報名參加第20屆「 保德信青少年志工菁英獎」，分享自身服務故事， 經過各階段嚴格評選後，其中， 本市重慶國中自學生黃柏實勇奪全台惟二的親善大使獎， 新北高中陳子芸、福營國中陳禹蓁等2位同學獲得全台僅30名的「 傑出志工獎」；三民高中柯權祐等17位同學獲「奉獻獎」肯定； 福營國中「服務學習社-Apple Tree」榮獲全台僅3隊的「社團影響力獎」；三民高中、 福營國中也獲得「服務教育楷模」學校； 福營國中朱秋蓉老師及張幸娥老師亦榮獲「宏揚公益獎」； 另有45位同學榮獲「服務獎」。

榮獲親善大使獎殊榮的學生黃柏實表示， 他受到在圖書館擔任導讀志工的母親啟發，從小加入圖書志工， 積極投入長者關懷服務，擔任無塑日記營隊隊長， 帶領小朋友學習環保無塑生活理念。12歲時， 柏實召集表兄姐和朋友成立青年志工團， 幫助青少年朋友拓展學習視野。另外，他也運用自己的美語優勢， 協助導覽及擔任公益機構翻譯志工，更創設美語教學影音互動頻道， 分享如何無痛學好英文；同時，發揮繪畫專長，繪製「寄居蟹」 環保綠繪本及LINE貼圖等，喚起大眾對海洋保育的重視， 讓海洋生態永續發展。此外， 另2位傑出志工獎及17位奉獻獎獲獎同學亦深耕投入各個公益領域 ，用行動將善的影響力擴大。

教育局長張明文表示，本年度雖受疫情影響取消相關活動， 獲獎的新北優秀青少年志工、社團及服務楷模學校的熱忱服務事蹟， 為社會帶來更多溫暖力量。 新北市向來重視青少年學子的品格教育及適性發展， 長期推動服務學習，盼學子在服務過程中幫助他人，也成長自我， 並看見每個人對於社會的責任。