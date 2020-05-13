拚防疫也拚市政 全台首座合法農產品初級加工場在新北

小農通路不卡卡， 全台首張的農產初級加工場登記證在新北。 新北市輔導谷芳有機茶園取得首張農產初級加工場登記證。 有鑑於小農受限於經營規模，以往不易取得食品工廠登記， 影響其通路推展。透過取得農產初級加工場登記證， 便能滿足規模較小、加工型態相對單純的小農加工需求， 幫助小農開拓消費通路，邁向多元市場， 後續將輔導更多農友辨理相關登記事宜。

行政院農委會於109年3月26日發布「 農產品初級加工場管理辦法」，「農產品初級加工場」 的核准對象是農民，申請三步驟為:取得農業設施容許同意、 通過相關衛生安全課程，並向地方政府提出申請。其中， 申請登記的建築須符合農業用地使用規範，加工場設施規模上限為2 00平方公尺，而加工場的衛生安全比照GHP規範。此外， 加工原料需採用國產溯源「三章一Ｑ」的農產品。 目前法規正面表列所適用的農糧加工品項，可分為類別為「乾燥」、 「粉碎」、「碾製」和「焙炒」等四大類，共計兩百餘項加工品項。 有取得產銷履歷加工驗證或有機加工驗證者不在此四類限制中， 不在表列項目者亦可向農委會提出審查申請。

取得首張合法登記證的農民， 同時也是谷芳有機茶園的主人李昌峻先生表示，經營有機茶園多年， 很多通路的合作機會都礙於沒有工廠登記證， 無法與具規模的廠商協力銷售。自農委會4月16日提供申請文件格 式後，在農業局的輔導下20天內就完成登記， 讓我們快速取得農產品初級加工場資格， 未來將更有信心把自家最高品質的綠茶粉， 打入大型連鎖銷店的供應通路，甚至與知名烘培品牌、 飯店業者合力推出更多有競爭力的產品， 讓小農的產品能夠合法上架到更多的大型消費通路， 也使更多的消費者認識三峽在地的精品好茶。

農業局長李玟表示，秉持著「先創通路，再開農路」的精神， 積極輔導轄內有需求的農友取得登記，創造小農產品附加價值。 未來更可集結取得登記的小農打團體戰， 一同行銷新北特產品牌與創造知名度，除讓國人支持在地小農， 也把握機會行銷至國際舞台。