2020總統教育獎新北市得獎學生 超越自我開展生命價值

新北市每年均會推薦學生參加總統教育獎的選拔，以鼓 勵力爭上游、出類拔萃，以做為各級學校學生之表率。今(13) 日教育部公布總統教育獎的得主，新北市分別在高中、 國中及國小各有一名學生獲「2020總統教育獎」的肯定， 分別是醒吾高中林欣卉、重慶國中周沛辰、新興國小薛禹希。

欣卉是新二代，出生不久父母就離異，曾到泰國與親戚同住， 此經驗讓她學會了第二語言-泰語。欣卉活潑開朗、積極努力上進， 雖年僅15歲卻能跳級獲選成人女子足球國家代表隊員， 2018年她在大陸兩岸青年比賽中踢進了2顆關鍵進球並帶領球隊 獲得賽事冠軍。 2019年日本埼玉國際邀請賽因個人優異表現榮獲賽事MVP獎。 欣卉希望在未來行有餘力之時改善家庭經濟並協助曾經和她一樣需要 幫助的人，並藉由自己的努力來鼓勵所有愛足球的孩子們， 讓足球在台灣更普及、更有發展性。

沛辰就讀重慶國中，在家中排行第二， 父母均罹患慢性疾病需長期追蹤診療，但她卻能樂觀面對困境， 在家協助家務照顧弟妹，在校品學兼優，積極上進並常懷感恩之心， 連續四年發起義寫捐贈愛心春聯給家扶中心，回饋造福弱勢家庭，也 多次捐贈書法作品提供世展會、扶輪社義賣，贊助弱勢學童。 沛辰其尊師重道熱心助人及做事盡責更為校內師生肯定，希望日後順 利就讀大學後，擔任義務的書法助教， 幫家扶同學透過書法學習去建立自信與才藝成果，發揮自身能力造福 他人。

就讀新興國小的禹希，不因為原生家庭的特殊成長背景而自暴自棄， 反而能體貼長輩的辛苦，不僅學習態度積極， 展現出正能量與向上努力精神，更憑藉本身的天賦才能展露繪圖能力 ，在因緣際會下參加柔道隊，苦練柔道精熟相關技術， 表現突出屢屢在全國賽中奪金，禹希感謝身旁的家人以及柔道場的夥 伴所給予滿滿的愛與信心，他期盼自己將來成為警察， 不僅回饋社會同時保護大家， 更希望所有幫助過他的人永遠平安幸福。

勇者無懼，衝破逆境往往需要更多的動力與勇氣，教育局長張明文表 示，3位獲獎的同學都用無比堅毅的信念跨越阻礙， 充分展現生命堅韌的光輝，是超越自我、不畏逆境的小鬥士， 令人敬佩，也希望獲獎的同學能持續生發揮自己的影響力， 讓善行繼續延續，讓社會充滿溫暖。