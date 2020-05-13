中國再現假奶粉 湖南多名嬰兒食用後慘變「大頭娃娃」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國湖南省郴州永興縣近期多位家長投訴，孩子在喝了特醫奶粉「倍氨敏」後，出現全身性濕疹、咳嗽、頭骨畸形等情況，甚至有孩子會一直拍打頭部。醫生檢查後推斷為「佝僂病」，相關單位已經介入調查。

湖南省郴州永興縣有多位家長發現，孩子的顱骨異常突出，像「大頭娃娃」，身上總是起濕疹、咳嗽，各項檢查結果異常，還有孩子出現拍打自己頭部的異常舉動。

送醫檢查後發現，這些孩子都有發育遲緩、缺乏維生素D的情況，而且他們都食用了一款名為「倍氨敏」的特殊醫學用途嬰兒配方奶粉，導致孩子的身高體重停止發育，研判是患上「佝僂病」。

警方調查後發現，由於永興縣當地部分幼兒對牛奶過敏，醫生建議家長可以購買氨基酸奶粉泡給孩子食用。有許多家長在當地的「愛嬰坊母嬰店」的推銷員推薦下，購買了「倍氨敏」。

有家長在看到包裝下方的「蛋白固體飲料」時曾提出質疑，推銷員表示這只是牛奶的另一個稱呼而已。

但是該款奶粉實際上只是種固體飲料，並不具有特醫奶粉的資格。

有家長表示，在選奶粉時，推銷員積極推銷「倍氨敏」，宣稱這是店裡賣的最好的奶粉，許多過敏寶寶都會吃。

涉事店家愛嬰坊母嬰店在事件爆發後集體下架「倍氨敏」，生產的廠商湖南唯樂可健康產業有限公司表示，該產品已在2019年年中停產，目前公司已介入調查。

對於涉事產品為何在涉事母嬰店門店售賣且銷售給了對牛奶過敏的孩子。

該公司表示，該產品針對普通人群可以食用，是可以售賣的。公司只是依據國家法規生產產品，對門店銷售給孩子並不清楚。

永興縣市場監督管理局表示，已成立專案小組介入調查，並安排醫院協助受害嬰幼兒進行免費體檢，針對出現症狀的嬰幼兒進行臨床醫學診斷治療。