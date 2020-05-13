台灣大甲鎮瀾宮董事長顏清標今換肝手術　二兒子顏仁賢捐肝救父

4月30日釋迦牟尼佛聖誕, 大甲鎮瀾宮董監事會舉行浴佛典禮, 前方跪者即顏清標 (圖/鎮瀾宮官方臉書) 4月30日釋迦牟尼佛聖誕, 大甲鎮瀾宮董監事會舉行浴佛典禮, 前方跪者即顏清標 (圖/鎮瀾宮官方臉書)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天(13日) 傳出到高雄長庚醫院接受換肝手術，二兒子顏仁賢配對成功，捐肝救父，2人日前住院報到，今天接受手術，手術預計12小時。家屬相當低調，但親友說確有此事。

顏家人發布聲明稿指出，顏清標叮嚀不要勞煩大家，呼籲好朋友一起祝福他早日康復。顏寬恒暨顏莉敏服務處聲明指出，

「有關家父顏清標身體狀況一事，承蒙各界關心，目前仍須靜養，家父也特別叮嚀不要勞煩大家、不要浪費社會資源，對於他本人的身體狀況也不須太過擔心，所以希望各界能夠留給他及家屬一點私人空間」。

稿中提及，顏清標近期因為疫情以及遶境事宜四處奔波，身體早已不堪負荷，因此剛好趁這個機會能夠調養身體，早日再和大家見面。

「希望『標哥』的好朋友們，能夠一起祝福家父早日康復」。

文末指出，在醫院休養期間，因為疫情關係也謝絕一切的探視，讓家父能夠安心休養，再次感謝各界關心。

中央社引述知情人士指出，顏清標5月11日入院，經醫療團隊評估身體狀況後，今天進行手術，由有換肝權威之稱，高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆主刀，將率領醫院換肝團隊進行手術，目前手術仍在進行中。

顏清標去年(2019年) 初才接受白內障手術，今年初接受身體健康檢查，發現肝臟「甲種胎兒蛋白」數值異常，近一步檢查發現肝臟腫瘤，決定進行換肝移植手術。因為二兒子顏仁賢配對成功，將由他捐肝救父。

顏家人南下趕赴醫院，對於顏清標進行換肝手術，顏家人低調不願回應，幕僚則表示不便說明。長庚醫院公關未否認，僅說尊重家屬說法。

綽號「冬瓜標」的顏清標現任大甲鎮瀾宮董事長，少年時自里長發跡，曾擔任縣議員、省議員，台中縣議會議長，多任立委，為地方派系黑派大老，因縣議長時期花酒案，在立委任內遭褫奪公權，二度入獄。兒子顏寬恒代父出征，補選接任立委，不過，去年立委選舉時，顏寬恒連任失利。

知情人士指出，顏清標5月11日入院，經醫療團隊評估身體狀況後，今天進行手術，手術預計12小時，由有換肝權威、高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆主刀，率領醫院換肝團隊進行活體換肝手術。

顏家人南下趕赴醫院，兒子前立委顏寬恒、女兒台中市議會副議長顏莉敏均在醫院等候，長庚醫院公關未否認，僅說尊重家屬說法。