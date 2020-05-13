感念老師 向青春致敬!　預訂台北凱達送歡唱 吃到飽每人599

響起畢業季即將來臨，學生們各自展翅高飛，準備與同學、師長互道再見，離別之情就要用美食大餐來取代，向尊敬的老師以及青春致敬，台北凱達大飯店了解學生們的需求，提供最多元的選擇，異國料理吃到飽、中式經典美饌，果汁暢飲、訂席滿5桌(含)以上送雞尾酒、卡拉ok歡唱，想跟師長同樂，也有私人包廂可以預訂，打造難忘畢業季，師生齊聚共創美好回憶。

中式經典桌菜 多元化場地 私人包廂歡唱

由「台北凱達大飯店」行政主廚─戴于益，獻出中式經典桌菜，「錦繡前程六小盤」主要有香醋蜇頭、花雕醉雞、梅漬蕃茄，嚐起來醋溜酸脆，也如同學生時代的青澀回憶，另外我們也有宴會式Buffet讓師生們盡興吃到飽，專人服務現切「片皮烤鴨」、凱達人氣最夯招牌菜「爐烤嫩煎牛排」，還有榮獲蘋果日報年菜冠軍的凱達脆皮烤豬腳、以及藜麥南瓜紅麴雙臘米糕，中西美食一次滿足。桌菜每桌6,800元+10%(一桌10人)可享果汁暢飲，桌數達3桌送雞尾酒 (12L )、5桌再贈卡拉ok歡唱3小時，桌數達(含)5桌以上，可改至宴會廳舉辦；50人以上可選擇「宴會自助餐」每人NT$680+10%起，在設備齊全、舞台聲光效果兼具的宴會廳場地，留下人生中最美好的回憶。

超人氣「爐烤嫩煎牛排」吃到飽 師生齊聚每人NT$599起

百宴自助餐廳新鮮食材，打造美食饗宴，每人NT$599起，招牌菜『爐烤牛排』吃到飽，海鮮區也有「旭蟹、花蟹、蟹腿」鮮味十足，更多義式、日式、

韓式等多樣料理，飯後甜點，除了引進泰國「明果」冰淇淋，還有來自瑞士的頂級冰淇淋「莫凡彼」，是夏日必吃聖品，還有手工法式甜點，甜而不膩，師生齊聚凱達，大飽口福。餐廳已設社交安全距離，請放心用餐。專案活動自即日起至7月30日止，活 動 詳 情 請 洽 02 -2 3 8 3 – 6 7 9 7或官網