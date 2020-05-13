用純真視野守護海洋 氣候變遷國中小繪畫比賽獲獎名單即將公佈

圖1:全國賽國中組第一名則為臺北市私立薇閣中學的林長志同學。(照片來源：台灣永續能源研究基金會) 圖1:全國賽國中組第一名則為臺北市私立薇閣中學的林長志同學。(照片來源：台灣永續能源研究基金會)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北綜合報導）為使環境教育向下紮根，讓學生透過繪畫形式以實際參與氣候行動，為地球發聲，由台灣永續能源研究基金會主辦「2020第十屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽」以「我們的海洋‧我們的未來」為題，吸引23國、8,660名學生報名參加，獲獎名單將在15日前公佈於官網。

台灣永續能源研究基金會(TAISE)董事長簡又新表示，今年比賽廣受各校熱烈推廣，更朝國際比賽發展，作品豐富多元，可從參賽畫作中能一睹學生純真視野下，極盡想像力詮釋海洋永續議題與氣候危機，獲獎作品構圖極具創意與巧思，更符合本次「守護海洋」的主題，獲得評審高度肯定。

這次的繪畫主題訂為「我們的海洋‧我們的未來」，學生創作時更容易結合日常生活情境，並瞭解守護海洋的重要性，更能將減塑行動融入生活，為海洋生物找回無塑藍海。

「2020第十屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽」參賽者遍及全球23國及台灣22個縣市，共1,462所學校響應，參賽人數為2019年的兩倍，共8,660名學生。其中包含212位來自中國、美國、印度、澳洲、挪威、南非、阿聯、巴林、阿富汗、泰國、馬來西亞、印尼的學生參與，顯見繪畫比賽已逐漸邁向國際化，這次總繳件數有6,617件，其中128件為海外學生作品。

評選活動於9日舉辦，由生態藝術大師方舟生態藝術執行長楊恩生擔任評審長，邀集國家文化藝術基金會董事長林曼麗、 台陽美術協會理事長吳隆榮等人組成評審團，分別就晉級決選的1,364件作品以氣候變遷、 海洋保護與藝術創作的角度進行分析，並依據作品的主題內容、 原創性和畫面表現等指標進行評選。評審團經過4個階段的評選及討論，全國賽獲獎100幅作品才得以脫穎而出。

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今年全國賽國小組第一名(圖2)為台北市私立復興國小的許甯同學，透過創意與層次兼具之構圖，凸顯人們齊心維護海洋之意象，充分表達守護美麗海洋之重要性。全國賽國中組第一名(圖1)則為臺北市私立薇閣中學的林長志同學，作品大膽融合豪華海鮮拼盤及海洋廢棄物，結合「食育」觀念，精準傳達「若不阻止海洋污染，人類最終將自食惡果」理念，因此獲得評審們一致青睞。

詳細獲獎名單將於5月15日前公佈於台灣永續能源研究基金會網站及氣候變遷國中小繪畫創作比賽網站 ，比賽作品將於桃園國際機場第一航廈展出。

照片左起：黃向文署長、楊恩生執行長、邱文彥講座教授、 林曼麗董事長、簡又新董事長、吳隆榮理事長、陳素芬館長、 邱永芳院長及陳貺怡院長等八位評審委員。(照片由台灣永續能源研究基金會提供)