桔子商旅開封店 加入防疫旅館的行列

桔子商旅開封店為響應政府政策 , 即日起為集團第二家商旅加入防疫旅館的行列 , 以行動支持政府防疫 , 好讓回到台灣的居民及旅客 提供一個安全 , 清潔 , 又舒適的居家檢疫, 共同為抗疫而一同努力。

桔子商旅開封店全棟40間客房 , 経政府嚴格審核標準 , 消毒防疫程序 , 員工培訓 , 成為防疫旅館使用。

每晚 精緻客房一大床$ 2,600元及豪華客房一大床 或兩小床$3,000 元 , 和桔子套房 $3,600內含稅及服務費和每日三餐，餐飲特別安排中西式的早餐 , 午餐配合和當地特色商家餐點 或 小吃 , 晚餐則提供關係企業福華大飯店的餐廳餐盒 , 有多重選擇及口味的變化 。

同時商旅安排全體員工同仁 , 接受防疫及消毒流程的培訓，對居家檢疫的客人 ,有專屬的樓梯 ,每日測量體溫 , 垃圾專業處理 及屆時客人退房後, 又淨空三天, 再由專業同仁負責專業消毒工作等 , 完整安心住宿的規劃安排。

專案住宿房價

1. 精緻客房 / 一大床 每晚NT 2,600 含稅及服務費

2. 豪華客房 / 一大床 或 兩小床 每晚NT 3,000 含稅及服務費

3. 桔子套房 / 一大床 每晚NT 3,600 含稅及服務費

附註: 以上房價已扣除觀光局補助NT1,000

餐飲介紹

1. 早餐 : 選用 中, 西式早餐

2. 午餐 : 配合和當地特色商家餐點或小吃

3. 晚餐 : 則提供關係企業福華大飯店的餐廳餐盒 , 有多重選擇及口味的變化

客房備品

1. 客房: 準備一套床單 , 枕套 , 三套布巾（浴巾 毛巾 ) ,

備品予檢疫者自行更換 , 便於完成自主清潔。

2. 房內備品盤: 提供紙杯 , 礦泉水 , 咖啡包 及 茶包。

3. 浴室: 提供拋棄式一次性個人用清潔衛生備品 及 提供自主清潔之簡易清潔套裝物品，內含酒精 , 3M潔劑 , 抹布 , 菜瓜布 , 馬桶刷 , 便於住客維持清潔 。

如果需要新增備品時 , 將與送餐時間 , 一同送達到房間外門口的置物架上 ,以方便取用 .

溫馨服務

1. 每日固定時間送餐 及 垃圾清理服務

2. 24小時網際網路全天服務

3. 桔子商旅開封店周邊簡易代購服務

4. 安心防疫旅館訂房專線 : 02 - 2388-1523

地址: 台北市中正區開封街一段41號