理想大地「活氧會議假期」 開會就像開Party 凝聚員工向心力

防疫期間，許多人被留守在辦公室或宅在家裡上班，有些企業則陸續採用視訊會議的方式互動交流。《哈佛商業評論》的調查顯示，不少員工認為，暫時離開辦公室到戶外開會，更能激發創意，能比平常多出 5%的專注力，且會議的投入程度都有顯著提升！防疫當前，花蓮理想大地獨特的「活氧會議假期」，擁有安全安心的園區環境，讓同仁頭腦思維更清晰，自然凝聚團隊默契，塑造企業新氣象！



開會也是在開Party，戶外開會避免群聚

理想大地萬坪綠地，擁有好山、好水、好空氣的環境，最適合企業安排年度策略會議，特別是在理想園區內萬株植栽與萬坪綠野，可同時遠眺中央山脈和海岸山脈的磅礡靈秀，利用飯店擁有的寬廣腹地和專業團隊，規劃團康活動，歷年來吸引國內外多家知名企業選擇作為Team Building的動腦基地，不只能在飯店室內進行會議，亦可坐在戶外河道上的輕艇開小組會議，或來場池畔的BBQ饗宴，或在草原上感受拔河兩方對峙下，最終勝利的快感。走出辦公室的框架，讓您的身體與綠意對話，釋放身心靈的無限創意。

客製團隊活動，提升團隊默契

理想大地提供獨一無二的會議假期，在寬闊的大草原展開刺激又有趣的活動，各項客製化團隊活動-我是神射手，獵人陷阱，獨木舟，體驗原住民巴拉告捕魚等，透過團隊活動，激發公司同仁的團隊默契與團結力量，搭配飯店美味的在地食材及獨棟獨立的渡假別墅型飯店，典雅地中海西班牙式風格的建築，每棟每間皆為獨立循環空調，園區內安全的住宿環境與寬廣的自然場域，讓開會是最有活力、最安心的享受！

理想大地推出具有芬多精的「活氧會議假期」，讓開會轉換一下情緒，提供客製化的會議訓練、獎勵旅遊等行程，激發公司同仁的工作熱忱，重塑職場幸福感。展望公司團隊未來前進的動力。詳情請見理想大地官網或電洽02-2658-8181、03-86-56789