婚事超前部署 台北凱撒婚體日十萬好禮大方送

台灣零確診連發，讓許多準新人們也開始醞釀為自己舉辦一場浪漫婚宴的美好心情，為擔心疫情過後湧現的結婚潮讓各大婚宴場地出現一桌難求的狀況，台北凱撒大飯店建議準新人們對於自己的婚事也要發揮阿中部長「超前部署」的精神，為此在零確診的第五天，台北凱撒同步推出「五種幸福的可能」五大婚宴專案，針對不同的族群規劃不同特點夢幻婚禮將華麗登場，並安排於5/31舉辦婚禮體驗日，讓準新人們提前預約幸福。

除了完整的婚禮體驗外，台北凱撒更邀請知名的婚禮周邊品牌：「真愛國際」、「ALUXE亞立詩鑽石」、「莉絲花坊」、「百美喜帖」、「長虹醫美診所」、「御品典藏」…等廠商，提供完整豐富的婚禮資訊活動並於當天將提供獨家回饋優惠，提供與會新人更完整的婚宴選擇。活動現場將由台北凱撒王朝中餐廳主廚王裕賢帶領國宴廚藝團隊打造中西合璧的頂級婚宴佳餚，像是「龍鳳呈祥鸞飛舞」、「花田囍事慶良緣」…等八道滿溢幸福滋味的豪華菜色，再加上繽紛夢幻的法式Candy Bar，讓新人們體驗精彩絕倫的極致食尚饗宴。參與台北凱撒的「註定幸福‧婚禮體驗日」每位費用只要1,200+10%元，5/22前報名享買一送一優惠，所有的參加新人直接贈送ALUXE亞立詩鑽筆、玫瑰面膜、抗菌洗手液…以及多樣精美實用的婚禮小物，絕對值回票價外，台北凱撒再大方抽出10K精巧鑽鍊、溫馨全家福拍攝組、輕柔粉霧眉專案…等價值超過十萬的驚喜大禮，讓新人們直呼婚事超前部署很可以！

說出我願意的那一刻起，接踵而來的婚事若不一一理出頭緒待辦，最怕會讓繁瑣的事情將美好心情打亂，台北凱撒為讓新人們忙婚事不忙昏頭、輕輕鬆鬆結婚去，特別推出多元化的婚宴專案「幸福的五種可能」。針對預算有限，喜歡CP質高的新人，推薦「註定幸福」專案，每桌只要16,800+10%元起，從拍攝婚紗、主題婚佈到滿月酒超值全包套全都送，讓人驚訝原來結婚也有精打細算的可能。「囍上加喜」專案則是特選吉日加上全新升級的頂級盛宴，成就新人們食尚主義的可能。精心客製化的「完美新娘」專案以講究細節、要求完美的新娘為主，量身打造極致夢幻婚禮的可能。「獨一無二」專案為跳脫傳統的浪漫西式婚宴，美式風格與時尚巧思成功融合，增添更多對婚禮規劃的想像與創意，讓新人們揮灑無限可能的幸福色彩！而其中最有亮點的「攜手偕老」專案，特別獻給攜手共度多年美好歲月的夫妻，以獨特感人的慶典舉辦金婚、銀婚，邀請親朋好友再次見證雋永愛情，重拾時光深處最深沉的浪漫！台北凱撒大飯店全新婚宴專案將每個人心中的夢想浪漫婚宴，轉化為感動的幸褔體驗。