【來匆匆•去匆匆】卓榮泰今主持最後中常會　蔡總統5/20回鍋兼任民進黨主席

民進黨主席卓榮泰（著綠夾克者）13日下午主持最後一次黨中常會。他受訪時表示，台北市黨部主委選舉無法好好協調，非常遺憾。中央社 民進黨主席卓榮泰（著綠夾克者）13日下午主持最後一次黨中常會。他受訪時表示，台北市黨部主委選舉無法好好協調，非常遺憾。中央社

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 總統蔡英文將在5月20日第二任就職日當天回鍋兼任民進黨主席，今天（13日) 是現任民進黨主席卓榮泰任內，最後一次主持中常會。

卓榮泰會前受訪表示，他不會感傷，因為被交付的任務努力地達成，承蒙中常委、中評委、中執委、全黨努力，安然走過一年多時間。「對我來講這是個美麗的回憶，也是有意義的句點」。

但他同時無奈說，他因黨內總統初選而來，卻因民進黨台北市黨部主委選舉無法好好協調，遺憾離開。這對他來說是最大的傷害。

綜合《自由》與中央社報導，卓榮泰於2019年1月經補選當選民進黨主席，任期至今年(2020年) 5月19日，期間歷經立委補選、民進黨總統初選，以及2020總統、立委選舉。當媒體問到未來動向，卓榮泰只說，先把黨部處理好，以後可能海闊天空。

至於北市黨部主委選舉是否可能因這場爭議而異動，卓榮泰說，5月24日投票日期，目前沒有做任何改變的想法，除非稍晚中常委會中有不同意見。

民進黨地方黨部主委、黨代表選舉24日投票，台北市黨部主委選舉競爭激烈，兩位主委參選人前立委薛凌與前市議員王孝維陣營互控賄選，並到中央黨部檢舉。

民進黨主席卓榮泰10日曾表示，不希望黨內的競爭影響到黨的形象，現在雙方當事人已相當冷靜節制，他也期待支持者要冷靜下來。

卓榮泰說，黨已經組成調查小組，目前這段時間權限權責在調查小組，他也要求13日必須做一個清楚調查結果。