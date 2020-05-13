〈時評〉台灣中原大學為何要迎合中國學生?

哈佛校長德魯・吉爾平・福斯特（Drew Gilpin Faust）告訴新生：「教育的目標，就是確保學生能分辨『有人在胡說八道』」。

在2020年5月12日中原大學爆出學校階層逼迫老師屈服強權，向中國學生道歉一事。起因是副教授招名威，在4月10日課堂上提到，武漢病毒被中國學生認為是歧視、具有人身攻擊，並在第一次道歉時提到自己是中華民國教授等字眼；又再次引發中國學生不滿，並於4月14日再次被要求道歉。此事最終引起社會及教育部關注。而中原大學不斷拿這名教授授課有問題來逃避逼迫道歉的事。

在此條列幾個問題：

1.疫情源自中國實屬國際共識。武漢肺炎與COVID-19都是正式用法，並無歧視可言。何以中國學生提出抗議，學校就要迎合中國學生、罵自家教授呢？

2.台灣非中國一部分，實屬具有完整制度的國家有何錯。處於台灣自稱為中華民國的教授，並無不妥，為何要道歉？中國學生見不得台灣是個國家，學校就要配合嗎？試問中原大學何時輪為中國的打手呢？

3.民主國家不會限制人民的信仰自由。學校向來被默認是政治或宗教中立的場所，除特殊學校、系所除外。即便學校有其政治立場，也不能逼迫別人也要同屬一個政治傾向，更何況是降低國格？

4.學校是學生步入社會的重要教育場所，不應限制學生自由意志。學校是教育學生明辨是非與進修的場所，不僅有言論自由、也是培養國際觀、社會觀的地方，誠然言論自由受限於法律之下，意即不可用假資訊、假新聞，但在本次事件中並無違反言論自由，試問學校帶頭破壞言論自由與國家、民族認同感，是否違反師德？

5.學校收國際學生，不應降格台灣。中國學生要來台灣唸書，就必須認同這裡是中華民國、且不是中國的一省，教授就是中華民國(台灣)的教授，如果不能認同台灣是一個民主自由的國家，為什麼要來台唸書呢？

6.教授教學雖有爭議，學校高層應予以糾正，但不應討好他人。該名教授或許授課態度方式有問題，但與本次學校壓迫事件是兩回事，學校何以顧左右而言它，更不願說明為何要壓迫教授呢？

7.教育部的審查機制是否應檢討。教育部對於大學的審核是否有失妥當，何以讓矮化國格的大學存在，難道要造就不認為自己是中華民國人民的學生嗎？

8.台灣的大學有教無類，但不應成為他國的宣揚國家理念之地。先有台灣，才有台灣的大學，沒有了台灣，就沒有台灣的大學。台灣的中原大學何時變成可以讓中國人，侵門踏戶、耀武揚威、胡說八道的地方？

當全世界都在為台灣的防疫喝采時，慢慢接受台灣是一個國家，替台灣說話。然而身為大學等級的學校，竟然開回頭車，破壞言論自由、不認為自己是國家、帶頭胡說八道、顧左右而言它。這種大學素質實在令人不齒。台灣教育部必須仔細調查此等惡劣事件，還原事實經過，給社會一個交待，並給予錯誤的行為有效的懲罰。

學校、教授與學生固然有不對的地方，實在不應該在防疫期間，毀壞好不容易建立起來的民主自由的形象、讓有心人士持續用各種方式荼毒我國學生的國家觀念。台灣民主自由是多少前人打下的基礎，如今還剩多少人不眠不休的守護這塊土地的民主？