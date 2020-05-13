「教育雲」數位學習平臺 助東南亞海外臺灣學校停課不停學

東南亞4所臺灣學校因應疫情停課，透過「教育雲」數位學習平臺讓學習不間斷。（照片來源：教育部） 東南亞4所臺灣學校因應疫情停課，透過「教育雲」數位學習平臺讓學習不間斷。（照片來源：教育部）

因應新型冠狀病毒（Covid-19）疫情發展，教育部在防疫期間推動「停課不停學」等相關措施，最近在東南亞印尼雅加達、泗水、馬來西亞及越南等4所臺灣學校也充分落實與實踐，各校停課期間，除每週召開線上防疫工作會議外，並實施線上教學課程。期盼降低群聚風險的感染機會，學習也不間斷。

目前東南亞各地區為了防疫，在印尼雅加達市已於兩週前實施柔性封城，印尼泗水地區更開始執行擴大社交活動限制措施。

4所臺灣學校處於3國4地，必須遵守當地政府停課規定，但是海外臺校參照國內教育部「停課不停學」的重要宣示，校內臺籍教師、當地籍教師及外籍教師，在校長及行政團隊帶領下，整合新課綱各領域課程和節數，並訂定線上教學課程表，逐週修正至學生易學、家長滿意的程度，為海外臺校線上課程建立實施可行模式。

目前各校線上教學實施1個多月以來，家長們對於學校「停課不停學」的作法均給予高度肯定與支持。

為保障境外臺校學生就學權益，教育部積極協助海外臺校運用國內相關資源，並協助各校進行E化線上教學，此次協助各校開通「教育雲」數位學習平臺，同時提供「線上課程教學與學習參考指引」，使各校師生在境外同步掌握國內教育最新相關資訊。（新聞轉載自新住民全球新聞網）