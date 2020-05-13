浪漫五月雪盛開　台中山城休閒區推桐花賞螢秘境之旅

螢火蟲季是每年春季台中山城地區的盛事之一。（照片提供：東勢區梨之鄉休閒農業區提供） 螢火蟲季是每年春季台中山城地區的盛事之一。（照片提供：東勢區梨之鄉休閒農業區提供）

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）一簇簇在樹梢猶如新娘捧花的桐花，翩翩落下，是台中山城地區每年4月至5月桐花盛開的景像，種苗改良繁殖場呼籲，無論是賞桐還是想看螢火蟲，請把握時間尋訪山城之美，同時別忘了依防疫規範做好個人防護。

種苗場表示，想要賞桐的民眾可以拜訪台中山城太平區頭汴坑的茅埔仙女瀑布、 新社區抽藤坑休閒農業區及東勢林場等地， 這些都是拍網美照和打卡的好地點。

想要親眼看成千上萬隻螢火蟲「提著燈籠相親」的盛況， 東勢軟埤坑螢火蟲復育區提供了優質的生態環境， 而同樣位處東勢區的梨之鄉休閒農業區，也有鮮為人知的賞螢秘境。

種苗場提醒， 民眾在帶回滿滿回憶的同時，請不要將螢火蟲帶回家。因為螢火蟲是重要的生態指標，對生長環境的要求甚高， 棲地需要有良好的水質、無污染且無光害的環境才能存續。

種苗改良繁殖場自2017年設置「山城農業休閒旅遊平台」， 透過社群結合台中山城休閒區，除共同行銷在地周年農業休閒產業， 讓民眾更加瞭解此地區獨特的農業休閒旅遊及地方文化活動外 ，還打造台中山城周年花廊道。

台中大山城地區除了生產優質的農產品外，更具備豐富的觀光資源， 如新社花海、梅花季、櫻花季等活動，都吸引眾多人潮造訪， 夏季則是避暑的好所在，可以體驗採果之樂，享受沁涼的山城風光。

（照片提供： 東勢區梨之鄉休閒農業區提供）