傳蘇貞昌明率內閣總辭　盼520前完成內閣微幅改組

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文即將在下週三（20）宣誓就職，正式開啟第二任期，而蔡總統雖已在上週五（9）宣布行政院長蘇貞昌續任閣揆，蘇貞昌仍將在明（14）日依照憲政慣例率領內閣總辭，並啟動內閣改組的人事徵詢。

綜合媒體報導，行政院已敲定蘇貞昌於明日行政院例行院會中提出內閣總辭，並同時推動內閣改組閣員異動的徵詢，而在防疫優先、內閣穩定的考量下，除外交、國防及國安等人事由總統依照職權調整外，包括衛生福利部長陳時中、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮，以及內政部長徐國勇等蘇內閣成員都將留任。

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在台灣日漸趨緩，行政院推動的紓困方案正如火如荼地進行中，後續經濟振興等相關政策也仍待相關部會持續討論，因此，此次內閣人事將僅有微幅調整，並期於520就職典禮前完成改組。

蔡總統在上週召開記者會宣布蘇貞昌續任閣揆，提及他帶領的行政團隊，成功阻擋非洲豬瘟侵襲入台，並防禦武漢肺炎在國內大爆發，「蘇院長的高滿意度是人民對他的肯定，他有魄力、有能力，在未來四年第二個任期中對台灣未來的擘劃，我相信，他是我的好夥伴，他是最佳的執行者。」

此外，媒體日前也指出，因應近期兩岸及台美關係等情勢，包括國家安全會議秘書長、外交部長，以及駐美代表等外交、兩岸、國防及國安等人事將可能有所調整。