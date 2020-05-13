台灣牙醫遭刺死案、遺孀陳情: 請不要讓死者白白犧牲　蔡總統親筆回信、允諾改進司法制度

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台中王姓牙醫遭刺死案，二審法官審酌凶嫌精神狀況，判處無期徒刑。王妻不服判決，日前到總統府陳情。總統蔡英文昨天(12日)回信表示，將強化照顧精神病患，改進司法制度，給予社會大眾更好的保護。

台中市賴姓男子民國107年(2018年) 5月24日，持刀到妹妹工作的牙醫診所，刺死王姓牙醫，還刺傷診所2名職員。

法官審酌精神鑑定報告，認定賴男犯案時思覺失調、喪失行為能力，一審依殺人罪判無期徒刑，經上訴台中高分院，4月29日維持原判，全案可上訴。

王妻不服判決結果，8日帶著一束康乃馨，及一張卡片前往總統府陳情，卡片寫著

「蔡總統：請您不要讓王醫師及其他被害人白白犧牲， 這個社會破了很多洞，請您儘速把它們都補起來。」

王姓牙醫的遺孀日前帶著一張卡片（圖），前往總統府陳情。（鄒鳳珠提供）中央社

王妻昨天收到一封來自總統府的便箋(如上圖，中央社) 蔡總統在親筆信中寫道：「鄒女士：感謝您在陳情書，以及來府的口頭建言。這些建言來得及時，我日前已邀請相關機關討論，並要求儘速提出對案。」

蔡總統也提到：「我們思考的方向與您的建議方向，大致相符。希望您能走出失去王醫師的傷痛，和我們一起努力，強化對精神病患的照顧，並改進司法制度，以及相關的法制，給予社會大眾更好的保護。」

中央社引述王醫師遺孀今天(13日) 表示，希望政府針對思覺失調患者，檢討改進照護政策，另司法精神病房的成立，是否要終身監禁治療，政府應謹慎判斷。對於患者涉重大刑案不得特赦或假釋，及延長監護刑期。

她說，希望這次真的可以改變，被害人的犧牲和大家的努力、全民的期待才能有意義。

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5月初鐵路警察遭刺死案，被告一審無罪，也引起社會熱烈討論。

立法院司法及法制委員會5月6日邀請法務部長蔡清祥、司法院秘書長林輝煌、衛生福利部次長蘇麗瓊等政府官員列席，就「我國社會安全網運作之現況與策進作法」進行專題報告，並備質詢。

當天多名立委也關心司法精神病院籌設進度；蔡清祥說，他與衛生福利部長陳時中有相當高的共識，會盡快籌設，分工合作。

國民黨立委洪孟楷詢問蔡清祥，這個籌設進度有無期程，大家也很擔心，時間久了、媒體不關注就會不了了之，希望相關部會能在明年度預算中，編列相關經費進行推動，不要「今天公祭、明天忘記」。

蔡清祥表示，會整體評估，包括地點、經費、人員等都要進行細部討論，分階段執行是可行的方案，而明年(2021年) 的預算已大概編列定案，但若用規劃方式先來進行沒有問題，沒有預算也可以挪出來先做規劃。

衛生福利部次長蘇麗瓊則說，不會不了了之，這是兩部會的共識。

民進黨立委劉世芳、蔡易餘等人也關心每件精神鑑定的費用過低等議題；林輝煌說，去年度機關精神鑑定平均一件的費用為新台幣1萬2000元至3萬元，若立委支持，這部分的經費會想辦法增加。

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